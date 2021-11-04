Детей не пригласили на праздник из-за цвета волос: мама нанесла ответный удар

Мать была удивлена, когда ее дочерей попросили перекрасить волосы перед днем ​​рождения подружки. Она попыталась договориться с мамой именинницы, но спровоцировала еще больший скандал.

Неожиданную историю женщина опубликовала на развлекательном ресурсе Reddit. Она объяснила, что ее две дочери (10 и 11 лет) еще с раннего возраста любят красить волосы в фиолетовый цвет.

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Недавно девочек пригласили на день рождения подружки, мама которой была очень категоричной: она просила либо перекрасить волосы в естественный цвет, либо не идти на день рождения (заодно это должна была быть вечеринка на Хэллоуин, – Life 24). Все из-за того, что к ним будет приковано лишнее внимание на общих фотографиях с именинницей.

Дочери так и не пошли на день рождение подруги / Фото Unsplash

Мама придумала, как выкрутиться из этой ситуации. Но получилось так себе

Понятно, что женщина не стала принуждать своих детей перекрасить волосы. Она организовала собственную вечеринку для дочерей на Хэллоуин, чтобы им не было обидно. Туда пригласили одноклассников, которые бы и так не попали на день рождения девочки. Она ведь учится в другом классе.

Вечеринка была роскошной – все дети были очень довольны. Женщина выложила несколько фотографий в соцсетях, чем разозлила маму именинницы.

Мать этой девочки увидела мое сообщение и спросила, какое я имела право "украсть" этот момент у ее дочери. Девочка взглянула на фото и была разочарована, что она не пришла на нашу вечеринку, потому что у них не было того, что было у нас. Еще мать назвала меня негодяйкой… Потому что, если бы я действительно хотела, чтобы мои дети были на их вечеринке, просто перекрасила бы им волосы, – рассказывает женщина.

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Мама уточнила, что не собиралась делать вечеринку во зло именинницы. Это планировалось как обычное празднование Хэллоуина. Впрочем, теперь она себя неудобно чувствует. Тем временем пользователи Reddit по-разному отреагировали на историю: