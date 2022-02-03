Девочка не мыла голову шампунем 16 месяцев: что случилось с волосами

Жительница Австралии показала, что случилось с волосами 4-летней дочери, которая не мыла голову шампунем 16 месяцев. Результаты эксперимента смотрите дальше на Life 24!

Австралийка Мишель Деннис работает парикмахером и активно ведет собственную страницу в тиктоке michelle_hairbymisheko. Сейчас на нее подписаны около 35 тысяч людей. В одном из недавних видео женщина продемонстрировала волосы своей 4-летней дочери.

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Что случилось с волосами девочки

Трудно поверить, но девочка не мыла голову шампунем уже 16 месяцев. Результаты эксперимента поражают, но мы рекомендуем проконсультироваться у врача перед тем, как попробовать такой лайфхак.​

Позвольте вам напомнить, когда моя дочь последний раз пользовалась шампунем для волос. 16 месяцев назад, – написала женщина под видео.

Волосы дочери / Скриншот тикток michelle_hairbymisheko

По словам Мишель, ее трое детей не пользуются шампунями и вообще об этом не жалеют. Их волосы выглядят здоровыми и красивыми: нет перхоти и неприятного запаха.

Видео стало популярным в тиктоке: всего за две недели его просмотрели почти 350 тысяч раз. Многие пользователи были поражены от состояния волос 4-летней дочери:

Очень красиво выглядит.

Вау, это просто невероятно!

Какие красивые волосы!​

Конечно, Мишель ухаживает за волосами детей. Просто вместо шампуней она использует другие средства: кондиционеры, спреи против перхоти и т.д. А также просто подмывает волосы водой.

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"Вода и ее (дочери, – Life 24) собственная выработку кожного сала очищают кожу и делают ее сбалансированной и здоровой. Дополнительно пользуемся маслом для волос, чтобы они хорошо расчесывались, средством против перхоти и кондиционером, который даем после купания. У детей производится достаточное количество кожного сала, которое защищает кожу от бактерий и окружающей среды. Но когда моем голову шампунем, оно смывается", – объясняет Мишель.

Полное видео можно просмотреть ниже