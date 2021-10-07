Девушка 113 дней каждый вечер рисовала на стене квартиры: результаты крутого челленджа

Жителька Великої Британії знайшла для себе цікавий спосіб не нудьгувати на карантині. Як справжня художниця, вона почала вести своєрідний щоденник, "замальовуючи" кожен день на білій стіні у своїй квартирі. Дивовижний результат роботи, що тривала понад 3 місяці – у матеріалі.

Свой проект девушка начала 25 марта 2020 года, когда Великобритания ввела карантинные ограничения. Надеясь, что такое событие происходит только раз в жизни, художница захотела как-то запечатлеть этот необычный период. Поэтому сделала это единственно возможным для нее способом – рисунком.

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Девушка вспоминает, как пришла к идее просто рисовать каждый день на стене: "Я думала, вот бы мне найти полотно, достаточно большое, чтобы записывать туда свой ежедневный опыт за недели и месяцы... Вдруг пустая стена моей квартиры стала очень привлекательной".

Каждый этап раскрашивание стены художница фотографировала, а сейчас решила поделиться таким необычным опытом и своим творчеством.

С самого начала домашний любимец помогал девушке в ее работе

Фото Bored panda

Для такого масштабного проекта, художница использовала только черную и синюю акриловую краску и кисточку. Каждый день, преимущественно вечером, она записывала свои впечатления от карантинных дней: смешные, грустные или просто будничные события – все находило отражение на стене ее квартиры в миниатюрных рисунках.

Для некоторых моментов девушка использовала линогравюру. К примеру, чтобы изобразить этого щенка

Фото Bored panda

Время летело очень быстро, и через месяц часть стены уже была заполнена

Фото Bored panda

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"Маленький бокал шампанского всегда помогал поддерживать поток вдохновения!"

Фото Bored panda

"Самое сложное было рисовать, сидя на полу"

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Фото Bored panda

Финал близко. Справа – последние дни, нарисованные на этой стене

Фото Bored panda

Художница полностью заполнила стену сценками из своей жизни за 113 дней. Девушка признается, что не знает, долго ли продержится ее творчество, но сейчас оно стало для нее ценным напоминание об интересных и сложных временах:

Эта стена заставляет меня помнить, как важно дорожить мелкими, но важными вещами в жизни – от общения с друзьями и шопинга до чашки кофе после работы,

– говорит художница

Так выглядит финальный результат. Масштабы впечатляют!

Фото Bored panda

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Фото Bored panda