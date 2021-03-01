Кому-то для скульптуры нужна глина или металл, а вот африканской художнице Летиции Кай нужны только волосы, нитки и немного проволоки. Профиль Рианны или эмодзи из волос – ее творчество выглядит почти нереально.

Молодая художница из Кот-д'Ивуара Летиция Кай с 5 лет заплетала волосы маме и сестре. Однако она уже давно не делает обычных косичек, создавая отдельные фигуры или целые сюжеты на голове из собственных волос. У нее более 400 тысяч поклонников в инстаграме и почти 4 миллиона – в тиктоке.

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В зависимости от сложности работы, Летиция тратит от 30 минут до 3 часов на создание одной такой скульптуры. При этом часто ей даже не нужны эскизы.

Я рисую эскизы, только когда хочу сделать что-то с большим количеством деталей. Когда нет много деталей, я просто представляю, что я хочу сделать, и этого достаточно,

– рассказывает девушка

Выглядит действительно эффектно.

Она создает самые разнообразные фигуры: профили животных, сцены с участием людей, женское тело в разных вариациях, одежду или даже привычные нам вещи, такие как лампочки или защитные маски. Только посмотрите, ее фантазия просто неограниченна!

Девушка признается, что одной из самых трудных задач для нее было создать профиль Рианны. Именно эта певица – настоящий кумир для Летиции: "Рианна – это определение красоты для меня".

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Если раньше это было для нее способом проявить свою креативность, то сейчас через такое творчество он может даже выражать свою политическую позицию.

В начале это было лишь для развлечения и для демонстрации моего творчества, но со временем все изменилось ... Я делаю это, чтобы призвать к любви к себе, толерантности, равенству и уважению. Я делаю это, чтобы попытаться улучшить мир, в котором я живу,

– говорит художница.

К примеру, изображая фигуры и знаки, она выражала свою солидарность с движением "Black lives matter", поддерживала гендерное равенство, выступала против насилия и т.д.

Этой композицией Летиция поддерживает движение "Mee too".

Кулак, изображенный в круге – знак в поддержку движения "Black lives matter".

Этой фигурой она поднимает вопросы домашнего насилия.

А здесь – ярко рассказывает о стигматизации в обществе такого обычного физиологического явления как менструация.

А в этом посте показывает, что ей близка идеология бодипозитива – социального течения, которе призывает положительно относиться к собственному телу и к телу других людей.

Однако художница сосредоточивается не только на серьезных темах, хотя они и составляют значительную часть ее контента. Она также создает и забавные композиции. К примеру, недавно она показала несколько фигур в стиле различных эмодзи, которые ей присылали подписчики.

Фото @laetitiaky