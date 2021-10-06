Девушка едва не погибла после свидания: все из-за неудобных шортов

Девушка хотела удивить парня на первом свидании своим образом: она надела короткие шорты, которые постоянно натирали ей кожу. Через несколько дней девушка оказалась в больнице.

Свою досадную историю 25-летняя американка Сэм рассказала в тиктоке imtoooldtobeonthis. Видео посмотрели более восьми миллионов раз, однако пока оно недоступно.

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Во время свидания Сэм почувствовала, что ей очень некомфортно в этих шортах. Она решила не обращать на это внимание и просто наслаждаться свиданием с приятным парнем. Но потом у нее начались проблемы.

На следующий день я начала себя плохо чувствовать, но не на все 100%. Еще ночью я заметила, что у меня большая шишка в месте, где меня натирало. Со временем она начинала все больше болеть и пульсировать, – рассказывает девушка.

Шорты, в которых гуляла Сэм / Скриншот тикток imtoooldtobeonthis

Сэм сразу пошла к врачам, чтобы провериться на кожную инфекцию. Однако было немного поздно: у нее начался септический шок. Девушка тяжело дышала, не могла ходить – все тело очень болело. Медики поместили Сэм в отделение интенсивной терапии и собирались удалять часть ягодиц, в которой была инфекция. Но через четыре дня ситуация улучшилась.

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Я смогла выздороветь и избежать операции. Впоследствии меня отправили в реанимацию на три дня, после чего я поехала домой... Через месяц инфекция вернулась, но нам удалось избавиться от нее с помощью медикаментов, – вспоминает блогерша.

Хотя Сэм пострадала из-за неудобных шортов, но она была очень довольна свиданием. С тех пор прошло три года, и девушка до сих пор встречается с этим парнем. Но теперь она носит лишь удобную одежду.