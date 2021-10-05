Не спрячешься: девушка поймала парня на измене благодаря хитрому трюку в инстаграме

Изобретательная девушка разоблачила своего парня на измене, зная только, где он находится. В этом ей помог функционал инстаграма. Способ очень легкий: его может попробовать каждый.

Как проверить с помощью инстаграма, не изменяет ли парень, – показала блогерша Хлоя Пауэлл в своем тиктоке chlopowell2. Всего за несколько дней видео набрало более миллиона просмотров.

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Как оказалось, парень ее подружки поехал в небольшое путешествие с друзьями. Девушка подозревала, что что-то не то. Поэтому достаточно быстро проверила, не обманывает ли любимый. Она воспользовалась геотегами в инстаграме.

Я пересмотрела профили всех девушек, которые отмечали в своих фотографиях это место. Затем я пересмотрела истории (сторис) каждой из них, – рассказывает девушка.

Удивительно, но это сработало! В сторис одной из девушек она увидела на дальнем плане своего парня. Чтобы проверить, точно ли это он, девушка специально записала историю на телефон, а потом замедлила видео. И да, это был ее любимый!

В конце видео подружка Хлои попыталась позвонить парню / Скриншот тикток chlopowell2

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Что было дальше – девушка не рассказала. Очевидно, что у нее будет много вопросов к парню. Пользователи тиктока похвалили подружку Хлои за такую ​​изобретательность: