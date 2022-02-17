Девушка хотела тату в стиле "Гарри Поттера": результат получился очень неудачным
Источник:The Sun
Американка удивила подписчиков своим забавным тату. Рисунок получился настолько неудачным, что девушка собирается избавиться от татуировки.
Самое досадное то, что это была первая татуировка блогерши, которая зарегистрирована в тиктоке под ником Tash B. Девушка не опустила руки и уже знает, что будет делать с рисунком. Она продемонстрировала татуировку в одном из своих видео.
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Как выглядит рисунок
Немного предыстории. Девушка фанатеет от фильмов и книг о Гарри Поттере, поэтому хотела сделать соответствующую татуировку.
Под грудью должно было красоваться изображение "смертельных реликвий": мантии-невидимки, воскресающего камня и бузинной палочки. Вдобавок посредине она попросила мастера добавить золотой снитч (маленький шар с крыльями, который использовали во время игры в квиддич – Life 24).
Мастер согласился сделать такую татуировку, но хотел дополнить все несколькими деталями. В результате тату получилось совсем другим: специалист дорисовал крылья, которые реально неудачно выглядят.
Такое впечатление, будто из меня сейчас торчат куриные крылышки, – в шутку комментирует блогерша.
Татуировка, которую сделали девушке / Скриншот тикток Tash B
Крылья получились слишком массивными, что не понравилось девушке. Впрочем, она не сильно расстроилась: теперь думает, как переделать татуировку, чтобы полностью избавиться от "куриных крыльев." Интересно, но многим пользователям тиктока понравился рисунок:
- Мне кажется, что татуировка довольно мила. Оно не выглядит странно или некрасиво.
- Тот факт, что у тебя есть татуировка из Гарри Поттера уже делает тебя элитной.
- Она уникальная.
- Попроси кого-нибудь переделать этот рисунок! Хороший мастер точно с этим справится.