Девушка хотела тату в стиле "Гарри Поттера": результат получился очень неудачным

Американка удивила подписчиков своим забавным тату. Рисунок получился настолько неудачным, что девушка собирается избавиться от татуировки.

Самое досадное то, что это была первая татуировка блогерши, которая зарегистрирована в тиктоке под ником Tash B. Девушка не опустила руки и уже знает, что будет делать с рисунком. Она продемонстрировала татуировку в одном из своих видео.

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Как выглядит рисунок

Немного предыстории. Девушка фанатеет от фильмов и книг о Гарри Поттере, поэтому хотела сделать соответствующую татуировку.

Под грудью должно было красоваться изображение "смертельных реликвий": мантии-невидимки, воскресающего камня и бузинной палочки. Вдобавок посредине она попросила мастера добавить золотой снитч (маленький шар с крыльями, который использовали во время игры в квиддич – Life 24).

Мастер согласился сделать такую ​​татуировку, но хотел дополнить все несколькими деталями. В результате тату получилось совсем другим: специалист дорисовал крылья, которые реально неудачно выглядят.

Такое впечатление, будто из меня сейчас торчат куриные крылышки, – в шутку комментирует блогерша.

Татуировка, которую сделали девушке / Скриншот тикток Tash B

Крылья получились слишком массивными, что не понравилось девушке. Впрочем, она не сильно расстроилась: теперь думает, как переделать татуировку, чтобы полностью избавиться от "куриных крыльев." Интересно, но многим пользователям тиктока понравился рисунок: