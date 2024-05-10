"Банановая теория": как девушка ищет свою любовь в супермаркете

Блогер Брук Элисон Лейвен, которая живет в Сиднее, что в Австралии, недавно поехала в местный супермаркет с надеждой познакомиться с парнем. Однако попытка девушки завершилась провалом.

В чем суть необычной австралийской тенденции знакомств и какую важную деталь забыла учесть девушка, рассказываем далее.

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Как девушка ищет свою любовь в супермаркете

Брук Элисон Лейвен рассказала, что ее коллега поделилась с ней интересной идеей знакомства с противоположным полом. Суть этого лайфхака заключается в том, чтобы во время шопинга в супермаркете положить бананы в свою тележку. Это будет означать, что вы холостые и ищете пару.

Девушка решила проверить "банановую теорию", но ее попытка не увенчалась успехом.

Я не вижу никого относительно молодого и привлекательного с бананами. Возможно, это потому, что я забыла спросить ее, во сколько все ходят. Кто-то знает, во сколько одиночки едут в супермаркет в понедельник?,

– отметила девушка в своем видео.

Как девушка ищет любовь в супермаркете: смотрите видео

В комментариях под роликом Брук сотни австралийцев поделились тем, что "банановая теория" давно ходит в кругах знакомств и супермаркет, в котором была девушка, известен тем, что там можно найти пару.

"Я помолвлена, но парень знакомился со мной там", "Рада, что спустя 25 лет это все еще актуально! Когда-то я там делала покупки, и смутилась если бы мне действительно нужны были бананы!", "Вы должны расположить бананы вверх, а не вниз. Это означает, что вы в поиске", – писали люди.

Другие пользователи утверждали, что неофициальное время знакомств раньше было во вторник в 20:00, и предложили Брук вернуться в это время.