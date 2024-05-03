Волновалась, что получит хлам: девушка купила самую дешевую "секретную коробку" и выиграла джекпот

Блогер приобрела в благотворительном магазине коробку с секретным содержимым и была удивлена вещами, которые получила за символическую сумму.

Сколько девушка потратила на коробку-сюрприз и какие предметы попали в ее содержимое, рассказываем далее.

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Что девушка нашла в "секретной коробке"

Блогер, которую зовут Бекки, решила рискнуть, когда заметила "самую дешевую таинственную коробку в мире" всего за 2,50 фунтов стерлингов (примерно 124 гривны) в местном благотворительном супермаркете. Своими находками она поделилась в тикток.

Девушка заручилась помощью своей мамы, чтобы открыть коробку и просмотреть ее содержимое.

Моя мама откроет ее, и мы посмотрим, стоит ли оно того стоит,

– сказала Бекки на видео.

Распаковав коробку, блогер нашла там подержанные два черных зеркала, пластиковые бокалы для вина, две свечи и соусницу.

Однако некоторые вещи были также и новыми. В частности, девушке досталась не распакованная чашка, браслет, который также все еще был в коробке, и запечатанная бомбочка для ванны.

Девушка распаковывает "секретную коробку": смотрите видео

Там также был маленький стакан с пчелами, две желтые тарелки, бутылка для воды, салатница, несколько новеньких очков для плавания и даже один нож.

Бекки закончила свой обзор красной вазой, небольшим футляром и двумя рамками для картин.

Как вы думаете, эта коробка стоила 2,50 фунтов?,

– подписала девушка свое видео.

В комментариях пользователи тикток поспешили ответить на вопрос блогера. "100% того стоит! Молодец!", "Два зеркала – джекпот!", "У вас замечательно получилось", "Стоит своих денег, я был бы доволен половиной", – писали люди.

Бекки же добавила, что это довольно выгодная покупка, поскольку она точно будет использовать по крайней мере часть вещей, а деньги с них пойдут на благотворительность.