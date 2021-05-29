Девушка нанесла автозагар и пожалела: она не узнала себя утром

Блогерша надолго запомнила: эксперименты с автозагаром – не лучшая идея. Стоит немного переборщить – и утром перед зеркалом будет совсем другой человек.

О такой неприятной неудаче блогерша Эмбер рассказала в своем тиктоке colorofyourenergy88. Хотя обычно ее ролики не набирают более тысячи просмотров, это видео получилось чертовски популярным. Его пересмотрели почти 200 тысячи раз.

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Это был обычный летний вечер: Эмбер отдыхала после тяжелого дня и позволила себе немного алкоголя. Девушка достаточно расслабилась и поняла – время экспериментировать.

Блогерша Эмбер / Скриншот тикток colorofyourenergy88

Под горячую руку Эмбер попал крем для автозагара – он помогает получить более темный оттенок кожи без взаимодействия с солнечными лучами. Девушка щедро нанесла средство на свое тело и с хорошим настроением легла спать.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Утром она подошла к зеркалу и просто ужаснулась: ее лицо получило очень странный бронзовый оттенок. Эмбер объяснила, почему так произошло – она ​​неправильно нанесла крем и забыла смыть его перед сном.

Эмбер после автозагара / Скриншот тикток colorofyourenergy88

Интересно Парень нашел в парке уникальный желтый бриллиант: он подарит его любимой

Забавно, что каким-то образом автозагар оказался и на ногах девушки. Они также в определенных местах "потемнели". Вот полное видео небольшого провала от Эмбер.