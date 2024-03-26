От Dior до Gucci: блогерша нашла в секонд-хенде вещи стоимостью в несколько тысяч долларов

В секонд-хенде иногда можно найти действительно ценные вещи, которые стоят тысячи долларов. Блогер Синди Зора доказала это на собственном примере, найдя дизайнерские винтажные вещи.

Со страницы девушки в соцсетях становится понятно, что Сидни часто бывает в секонд-хендах, поэтому разбирается в настоящих "уловах". В одном из видео она показала вещи от разных брендов.

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Дизайнерские винтажные вещи из секонд-хенда

Сидни рассказала, что посетила свой любимый магазин Value Village в Торонто. Там она нашла кучу интересных вещей, которыми не могла не поделиться со своими подписчиками.

Когда она впервые попала в этот магазин, то была убеждена, что все дизайнерские вещи – подделка, однако и действительно брендовая одежда, аксессуары и сумки.

Я всегда думала, что в магазине все поддельное, особенно сумки. Но здесь действительно есть люди, которые приходят и отдают дизайнерские вещи,

– рассказала Синди.

Так, девушка нашла в секонд-хенде сумки от Dior, Louis Vuitton, Gucci и Coach. Трудно даже представить, сколько они могут стоить. Сейчас на официальных сайтах или в брендовых бутиках их не найти, поэтому стоимость может быть еще больше, чем раньше.

К примеру, красную сумку Dior в секонд-хенде можно приобрести за 10,49 доллара, а вот в интернет-магазинах ее стоимость достигает 3899 долларов.



Сумка Dior, которую можно заказать в интернете по полной цене / Скриншот

И это стоимость только одной сумочки, а суммарно найденные вещи могут достигать десятков тысяч долларов.

Какие дизайнерские вещи нашла девушка в секонд-хенде: смотрите видео

Пользователи сети были шокированы, что в секонд-хенде можно найти такие дизайнерские вещи. Кто-то заметил, что сумки действительно оригинальные, потому что они имеют похожие, а другие в шутку утверждали, что уже покупают билеты в Торонто.