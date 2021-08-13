Девушка неудачно покрасила волосы: у нее серьезно распухло лицо – фото

Блогерша всего лишь покрасила волосы, а уже на следующий день летела к врачам. У нее просто ужасно распухло лица. Она подозревает, что кожа не восприняла краску.

Летом блогерша по имени Сэрая решила покрасить волосы. Она это делала уже много раз, поэтому была уверена, что все пройдет спокойно. Но так не получилось: после нанесения краски Сэрая почувствовала небольшое раздражение, на которое не обратила внимания. Девушка спокойно завершила процедуру и легла спать.

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Блогерша Сэрая / Скриншот тикток ser.gaya

Утром все изменилось: она была в шоке, когда посмотрела в зеркало. Ее лицо ужасно распухло.

Мое лицо становилось больше с каждой минутой. Также начала болеть кожа на голове и появился химический ожог, – рассказала блогерша.

Сэрая сразу обратилась к врачу в своем городе, но он не помог: сказал, что впервые такое видит. Поэтому пришлось ехать в другой город. К счастью, уже через несколько дней лечения отек уменьшился.

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Сэрая после того, как покрасила волосы / Скриншот тикток ser.gaya

Девушка больше не собирается повторять таких ошибок. Теперь, если она и захочет краситься, то обязательно сделает тест, который покажет, как кожа реагирует на конкретную краску для волос.

Это было действительно страшно. Мне повезло, что реакция кожи была не очень сильной. Я сделала это видео, чтобы вы были осторожны, – рассказала Сэрая.