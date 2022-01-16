Девушка очень неудачно уменьшила губы: фото "после" шокировали сеть
Источник:Daily Star
Девушка обратилась в салон красоты, чтобы уменьшить губы. Она хотела растворы филлер, который закачала в лицо раньше.
Руби сделали инъекцию в верхнюю губу, но вместо того чтобы уменьшиться, она увеличилась. Рассказываем о неудачном опыте дальше.
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Девушка захотела уменьшить губы, но что-то пошло не так
Как выяснилось, причиной такой негативной реакции стала аллергия на раствор, введенный в губу. Обычно для растворения гиалуроновой кислоты используют растворимый белковый фермент, который организм Руби не воспринимает. Об этом она узнала, когда приехала в больницу с опухшим лицом.
Девушка решила поделиться историей неудачного похода в салон в тиктоке и прикрепила несколько фотографий после процедуры. Все ее лицо опухло, а верхняя губа покраснела. Несмотря на все, Руби остается на позитиве и корчит смешные выражения на фото.
Девушка неудачно уменьшила губы / Скришот с видео
Пользователи выразили поддержку девушке:
- "У меня такая же сильная аллергия. Мне сказали не уменьшать губы из-за этого."
- "Боже мой, я надеюсь, что с тобой все хорошо. Вот почему я так боюсь что-то колоть в губы."
- "По крайней мере, ты улыбаешься в конце... Рада, что вы поделились этим, другие теперь будут бдительнее".
Уже через несколько дней Руби вернулась к своим подписчикам с прекрасным лицом без отека. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, как важно тестировать препарат перед тем, как вводить его под кожу.
Девушка уже успела восстановиться после неудачной процедуры / Скриншот с видео