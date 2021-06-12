Девушка отомстила парню за измену: она подставила его в тату-салоне

Разъяренная девушка случайно узнала об измене своего парня. Она оригинально ему отомстила: стоило всего лишь пойти на совместное свидание в тату-салон.

Этой историей поделился пользователь тиктока Джейми Ло. Парень работает тату-мастером и регулярно делится с подписчиками разными интересными случаями со своей работы. Один из них касался неверного парня, который даже не подозревал во что вляпался.

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Джейми вспомнил, как к нему пришла пара на общую татуировку: парень согласился набить на своем теле имя девушки, а она – его имя.

Блогер Джейми Ло / скриншот тикток jammydodged

Бойфренд пошел первым на процедуру, что сыграло на руку раздраженной девушке. Когда рисунок на теле парня был готов, она просто отказалась делать тату с его именем.

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Джейми вспомнил, что тогда сказала ему клиентка.

О, я не собираюсь делать тату. Я была согласна на это, пока я не узнала, что он изменяет мне с лучшей подружкой. Я подумала, что было бы неплохо, если бы он запомнил эту историю на всю свою жизнь, – вспоминает тату-мастер.

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Как отреагировал парень – Джейми не рассказал. Впрочем, многим пользователям тиктока понравилась эта история: видео набрало уже 12 миллионов просмотров.