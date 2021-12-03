Девушка подарила парню цепочку с именами его любовниц: это был его день рождения.

Девушка решила сообщить своему парню, что знает о его изменах, очень креативным способом.

Она подготовила интересный подарок на день рождения своему бывшем. Девушка заказала цепочку с именами девушек.

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Мужчина получил оригинальный "сюрприз" на день рождения

Такой подарок парень точно не ожидал получить. На цепочке были имена всех девушек, с которыми он изменял своей любимой. Девушка также сняла на видео момент, когда мужчина распаковывал подарок. Впоследствии она выложила его в тиктоке.

Когда он изменил, то я написала все имена девушек на цепочке и подарила ему на день рождения,

– рассказывает она.



Теперь он точно не забудет имена девушек / Скриншот с видео

После того как парень понял, что означают все эти надписи, он сразу закрыл коробку. Его реакция была очень отрицательной. Видеоролик просмотрело 2,3 миллиона человек. Пользователи оставляли разные комментарии под видео и пытались поддержать девушку.

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В следующем сообщении она опубликовала фрагмент переписки с парнем, которая произошла после "сюрприза". Он имел наглость даже обвинить девушку в том, что она не подарила ему что-то приятнее этого:

Это единственный подарок, который я получил, и это шутка, потому мне больно,

– написал парень.

Он также сообщил, что не будет носить такой аксессуар, ведь он будет выглядеть странно.