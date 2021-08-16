Девушка похудела на 11 килограмм с помощью фастфуда: забавная диета

Американская блогерша удивительным образом потеряла 11 килограммов за месяц. Она просто заменила американский фастфуд на японский.

Хотя результаты такой диеты действительно впечатляют, но ее трудно назвать полезной для организма. Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким лайфхакам.

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Блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником trashbuns, на месяц переехала в Японию. Она каждый день питалась в колоритных местных заведениях комбини – круглосуточных магазинчиках, где продают различный местный фастфуд: от риса с рыбой и овощами до блинов или рамэна.

Блогерша trashbuns / Скриншот тикток trashbuns

Девушка утверждает, что она очень много ела, но все равно потеряла лишние килограммы.

Я знала, что Америка реально убивает меня своей едой. Когда я поехала в Японию и в течение месяца питалась в комбини, то потеряла аж 11 килограмм, – написала блогерша.

В следующем видео девушка показала свой рацион: он не всегда был достаточно диетическим. Бывало, что trashbuns ела наваристый рамэн, суши, панкейк с джемом, а запивала все как простой водой, так и напитком Sprite.

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За несколько дней видео посмотрели более 1,6 миллиона человек. Многие пользователи тиктока поделились похожими историями:

Я очень много ела в Гонконге, но все равно похудела на 9 килограммо. Я вообще не делала для этого никаких усилий.

Когда я приезжаю во Вьетнам, то всегда худею минимум на 6 килограмм. Хотя я каждый день им фастфуд и выпиваю по две банки газировки.​