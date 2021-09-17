Девушка показала безумные правила, которые ей присылал бывший: о чем он ее просил

Парень тиктокерши требовал от нее выполнять указания из его особого списка. Среди всего, он серьезно запрещал ей надевать короткие топы в колледж.

Такие причудливые правила девушке по имени Кэролин присылал бывший парень, когда она поступила в колледж. Она шутит, что если бы выполняла все его указания, то никогда не знала бы настоящей студенческой жизни.

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О странном списке правил она рассказала в первом видео на своей странице в тикток. Из-за этих 11 требований она признала, что ее тогдашний парень оказывал на нее эмоциональное давление, оскорблял и постоянно хотел ее контролировать: "Я просто хочу сказать, что поведение – однозначно считается абьюзом".

Парень прислал ей список в одном из мессенджеров, подписав его как: "Правила для Кэролин", попросил обратить на них внимание, и в первом же пункте – "Не игнорируй меня, когда прочитаешь эти правила".

Какие правила он ей написал

Далее парень показал, что хочет всегда знать, где девушка находится. Он приказал никогда не выключать Life360, Find My Phone или Snap Location – американские приложения для отслеживания геолокации.

Кроме местонахождения, парень хотел контролировать даже одежду Кэролин: "Утверждай все наряды, которые ты надеваешь, когда идешь ко мне или к моей маме", а также – не носить коротких топов или обтягивающей одежды, ни в коем случае не занимать одежду у других парней, а также – никогда не снимать кольцо, которое он ей подарил.

Парень запретил девушке снимать кольцо, которое он ей подарил / Фото Pexels

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Ограничения касались и ее общения с другими людьми. К примеру, в колледже он запретил ей не только здороваться за руку или обниматься с другими ребятами, но и подходить к кому угодно мужского пола ближе, чем на 7,5 метров. Как она должна была измерять это расстояние, не указано.

Насчет досуга Кэролайн у парня тоже было свое мнение. Он не позволял ей посещать любые вечеринки и, конечно, употреблять алкоголь. А быть дома девушка должна была максимум до 9 вечера, а чтобы подтвердить это – позвонить ему по видео.

Какой была реакция девушки

Кэролин пояснила, что после этого у нее открылись глаза на их травматические отношения: "Для себя я поняла, что сейчас не хочу больше быть в отношениях. И я это очень четко дала понять". Она также призвала пользователей в подобных случаях всегда обращаться за помощью, ведь подобные "списки правил" – по-настоящему оскорбительные, и никто не заслуживает такое терпеть.

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Видео с такими безумными правилами посмотрели более 3,3 миллиона пользователей. В комментариях большинство из них были просто возмущены поведением парня и радовались за Кэролин, которая нашла в себе силы выбраться из этих отношений: