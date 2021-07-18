Девушка показала новый способ, как пользоваться теркой: это удобно

Британка показала весьма интересный лайфхак, как пользоваться теркой, чтобы не подкладывать под низ тарелку. Это очень просто и в то же время гениально!

Девушка была сама удивлена ​​от того, насколько этот способ упрощает, например, натирание сыра. Отложите в сторону тарелку – все значительно проще. Видео стало очень популярным в тиктоке: его посмотрели более 2 миллионов раз.

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В начале видео девушка показала свою реакцию от этого лайфхака. Она не понимала, как раньше не догадалась до этого.

Мне было "сегодня" лет, когда я об этом узнала, – сказала блогера.

Девушка начала тереть сыр для своего блюда. Но вместо того, чтобы подставить под низ тарелку, она просто наклонила терку. Так весь натертый сыр падает внутрь, и его можно спокойно досыпать к блюду. Еще и тарелку не нужно мыть! Видео – в конце материала.

Одно движение – и сыр уже в блюде / Скриншот тикток julietafrade

Интересно, но не все комментаторы оценили такой лайфхак от блогерши. Многие шутили, что, видимо, девушка никогда не пользовалась теркой до этого момента. Хотя были и люди, которые поблагодарили за такое "открытие":

Потерянное поколение.

Где ты была раньше?

Ты впервые пользуешься теркой?

Спасибо, это классная идея!​

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