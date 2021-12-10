Девушка покупает одежду ради забавных фото: она повторяет позы моделей
Источник:24 канал
Реклама одежды всегда выглядит изысканно и эстетично, ведь ее примеряют модели с идеальной фигурой. Однако в реальной жизни все куда смешнее.
Блогерша из Нью-Йорка решила доказать, насколько весело могут выглядеть позы моделей, когда их повторяют обычные люди. Девушка намеренно покупает одежду, чтобы делать в ней фото.
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Девушка смешно воспроизводит фото моделей
Реми утверждает, что фото моделей смотрятся очень высокохудожественно, но совершенно нереалистично. Покупатели не будут носить эти вещи в таких позициях, как их рекламируют. Потому девушка решила доказать всю абсурдность такого пиар-хода и закупила вещи известного бренда ZARA. В своем токтоке она поделилась забавной подборкой, которую ей удалось создать.
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