Девушка поражает парней правилам на свидании: она запрещает кушать

Американская блогерша перед каждым свиданием присылает ребятам список из 11 правил, которые они не могут нарушать. Девушка точно опоздает, а еще – не хочет, чтобы партнер заказывал еду.

Блогерша по имени Брук обнародовала список из 11 правил в своем тиктоке brookemiccio. Похоже, что девушка ценит свое время, поэтому внимательно относится к каждому свиданию. Правда, некоторые из этих правил удивили подписчиков в тиктоке.

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Правила от блогерши

1. Рост парня – это очень важно

Девушка обязательно проверит, не солгал ли парень о своем росте. На каждое свидание она приходит в 5-сантиметровых каблуках. Если парень будет ниже, а говорил, что он высокий-высокий, тогда все.

Будет достаточно неловко, если я приду в 5-сантиметровых каблуках, а мы с тобой одного роста, – рассказала она.

2. Девушка задерживается, а не опаздывает

Брук предупредила, что она всегда приходит позже на свидание. Обычно – от 3 до 5 минут. Поэтому было бы хорошо, если бы парень уже ждал ее за столиком в заведении или в другом месте, где они договорились встретиться.

3. Никакой лжи о соцсетях

Брук попросила ребят не врать, что они не пересматривали ее соцсети перед свиданием. Возможно, так девушка намекнула потенциальным партнерам, чтобы они обязательно посмотрели ее страницы.

4. Без еды

Достаточно неожиданный пункт! Так девушка пытается спасти себя от неудачного свидания, чтобы не ждать, когда вся трапеза закончится. Но партнер всегда может заказать напитки.

Блогерша Брук / Скриншот тикток brookemiccio

5. Мало времени

По мнению Брук, первое свидание должно длиться не более 2,5 часа. Больше времени – это плохо, потому что у нее не хватит энергии.

6. Кто платит за кафе?

Брук сама сделает заказ на первом свидании, но оплатить все должен потенциальный партнер. Такая проверка для парня.

7. Дата рождения

Интересно, но Брук требует, чтобы ребята на первом свидании сказали свою дату рождения, конкретное время и место. В чем суть? На основе этого девушка делает персональный гороскоп, чтобы узнать, удастся ли им быть вместе.

8. Что с поцелуями?

Девушка не любит целоваться на первом свидании. Если это все-таки произойдет, тогда они должны сидеть. Потому что ей не нравится делать это стоя.

9. Ни в коем случае не держать ее за руку

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Я больше всего ненавижу, когда меня держат за руку. Не пытайтесь этого сделать... Не люблю лишних прикосновений, – рассказала блогерша.

10. Парень должен быть галантным

После свидания потенциальный партнер должен позвонить ей и спросить, безопасно ли она добралась домой. Если этого не будет, то девушке будет казаться, что парню не понравилось свидание.

11. Должно быть весело!

Девушка не против классно провести время! Однако у людей, посмотревших видео, были вопросы о том, как это можно сделать... Ведь парень должен все время помнить обо всех 11 правилах. Хотя были и люди, которые вполне нормально восприняли такой список от Брук: