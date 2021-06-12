Девушка позеленела из-за маски для лица: она собиралась на собеседование

Девушка попыталась освежить лицо перед собеседованием с помощью маски для лица. Когда она увидела в зеркале зеленого Шрека, то поняла – у нее проблемы.

Тикток-блогерша с ником Trippitreat советует всем не экспериментировать с неизвестными средствами по уходу за лицом перед важными встречами. Девушка рассказала свою историю: она буквально позеленела перед собеседованием.

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За день до собеседования блогерша воспользовалась средством, которое содержит хлорофилл – пигмент, который придает растениям зеленый цвет. Производители такой косметики утверждают, что он положительно влияет на кожу.

Блогерша trippitreat / скриншот тикток trippitreat

Девушка намазала средство с хлорофиллом, но забыла его разбавить. В результате она превратилась в забавную копию мультяшного Шрека: ее лицо сильно позеленело. Блогерша была в отчаянии – она ​​обратилась за помощью к своим подписчиков.

Маска просто не исчезала / скриншот тикток trippitreat

У меня собеседование на работу в банке завтра. Кто знает, как мне это стереть с лица? Я пыталась отделить, но результата нет. Я до сих пор зеленая, – рассказала Trippitreat.

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Пользователи соцсети попытались помочь бедной девушке. Как оказалось, некоторые имели похожую проблему и поделились своим опытом:

Попробуй растительное масло или моющее средство! Ими можно смывать краску для волос. Растительное масло мне помогло, когда я использовала перманентную краску.

Я тебя понимаю – тоже попалась. Даже через неделю я так же была зеленой. А в тиктоке столько было разговоров об этой процедуре.​

Девушка все-таки смогла немного оттереть маску / скриншот тикток trippitreat

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@trippitreat Job interview at Bank of America tomorrow does anyone have any ideas on how I can get this off. Exfoliating did barely anything I’m still green. ##help ♬ original sound - Kota

Как закончилось собеседование – девушка так и не рассказала. Однако уже в следующем видео на лице блогершы вообще нет зеленого оттенка.