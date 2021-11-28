Девушка приобрела дорогой костюм, похожий на "дешевую обертку"
Источник:The Sun
Модница из тиктока решила приобрести наряды премиумкласса. Она заплатила за атласный костюм сливового цвета 3500 гривен, но он не оправдал ожиданий.
Девушка была разочарована как упаковкой, так и качеством одежды. Пользователи поддержали ее в комментариях.
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Неудачная покупка стоимостью 130 долларов
Хлоя решила исследовать премиум одежду и заказала в интернет-магазине PLT Premium юбку за 50 долларов и топ, который стоил 80 долларов. Когда его доставили домой, она была разочарована. Девушку удивило, что ее костюм доставили в дешевой упаковке, ведь дорогие бренды обычно имеют соответствующую упаковку товаров.
Дешевая упаковка и низкое качество / Скриншот с видео
Она отметила, что цвет ей нравится, однако качество совершенно не соответствует цене.
Оно точно не стоит 98 фунтов стерлингов,
– возмущается девушка.
К тому же Хлоя отметила, что размер ей тоже не подошел: топ был слишком мал, а юбка была слишком широкой в бедрах.
В самом деле, почти 100 фунтов стерлингов? Топ действительно хорошего качества, но он не стоит 60 фунтов стерлингов. Да, PLT Premium, не стоит того,
– сообщает Хлоя.
Девушка не оценила костюм / Скриншот с видео
Видео в токтоке быстро набрало 27 тысяч лайков и немало комментариев. Пользователи отметили, что наряд действительно не стоит таких денег:
- "Вы выглядите огненно, но наряды нет".
- "Возвращай, это точно не стоит своих денег".
- "Я чувствую, что вы видите, что юбка смотрится немного дешево".