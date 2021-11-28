Девушка приобрела дорогой костюм, похожий на "дешевую обертку"

Модница из тиктока решила приобрести наряды премиумкласса. Она заплатила за атласный костюм сливового цвета 3500 гривен, но он не оправдал ожиданий.

Девушка была разочарована как упаковкой, так и качеством одежды. Пользователи поддержали ее в комментариях.

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Неудачная покупка стоимостью 130 долларов

Хлоя решила исследовать премиум одежду и заказала в интернет-магазине PLT Premium юбку за 50 долларов и топ, который стоил 80 долларов. Когда его доставили домой, она была разочарована. Девушку удивило, что ее костюм доставили в дешевой упаковке, ведь дорогие бренды обычно имеют соответствующую упаковку товаров.



Дешевая упаковка и низкое качество / Скриншот с видео

Она отметила, что цвет ей нравится, однако качество совершенно не соответствует цене.

Оно точно не стоит 98 фунтов стерлингов,

– возмущается девушка.

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К тому же Хлоя отметила, что размер ей тоже не подошел: топ был слишком мал, а юбка была слишком широкой в ​​бедрах.

В самом деле, почти 100 фунтов стерлингов? Топ действительно хорошего качества, но он не стоит 60 фунтов стерлингов. Да, PLT Premium, не стоит того,

– сообщает Хлоя.



Девушка не оценила костюм / Скриншот с видео

Видео в токтоке быстро набрало 27 тысяч лайков и немало комментариев. Пользователи отметили, что наряд действительно не стоит таких денег: