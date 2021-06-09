Девушка раскрыла ужасный секрет незнакомца на свидании: что он скрывал

Блогерша сходила на свидание с незнакомцем, с которым общалась в интернете. Все шло просто замечательно до того момента, как она случайного не разоблачила его самый большой секрет.

Тикток-блогерша Sissyhankshaw рассказала, как пошла на свидание с симпатичным парнем, который оказался ужасным лжецом. Сначала незнакомец казался вполне нормальным: 25-летний учитель, который увлекался бегом, очень понравился девушке.

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Во время свидания парень поделился секретом, что он был женат, но его жена умерла.

Он рассказал, что у него есть сын. А его мать трагически погибла в результате несчастного случая, – рассказывает блогерша.

Блогерша Sissyhankshaw / скриншот тикток

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Через несколько дней девушка сумела найти страницу в инстаграме "покойной" жены, где разоблачила ужасную тайну. Оказывается, что женщина вообще не умирала, и она до сих пор была в отношениях с учителем, который оказался циничным лжецом.

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"Я поспорила с ним и сказала, что он солгал. Он обвинил меня во лжи и сказал, что она мертва", – вспоминает блогерша.

Через некоторое время Sissyhankshaw рассказала, что написала его жене в инстаграме. Как она отреагировала – девушка не сообщила.