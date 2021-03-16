Австралийка весила 120 килограммов, однако 4 года назад все изменилось. Девушка бросила вызов себе – и сейчас она носит размер S, а выглядит как настоящая супермодель. Узнайте, что она изменила в своем рационе.

С самого детства австралийка Жозефина Дегран имела лишний вес, ведь всегда любила вкусно поесть. В семье девочку никто не ограничивал: дома у них в шкафу всегда были сладости и чипсы. Вес девушки постоянно увеличивалось. Дошло до того, что Жозефина стала весить более 120 килограммов!

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И хотя она пыталась садиться на различные диеты, это мало помогало. Оказывается, вся проблема была в том, что девушка никак не могла отказаться от шоколада и сладостей. У нее была настоящая сахарная зависимость.

Однако после того, как ей стало трудно находить на себя летнюю одежду и показываться в ней на улице, она решила менять свою жизнь. И начала, как ни странно, с инстаграма. Она подписалась на людей, которые уже проходили путь похудения и видела, какой она могла бы стать:

Их сообщения меня мотивировали, мне нравилось рассматривать вдохновляющие фото незнакомцев со всего мира. Поэтому я прекратила постоянно перекусывать различным пищевым "мусором" и искала советы, чем это можно заменить,

– рассказывает Жозефина

Со временем ей удалось изменить свой рацион и самое главное: полностью отказаться от сладостей и избавиться своей прочной и долговременной шоколадной зависимости. Хотя это и далось ей нелегко, однако истории других людей действительно ей помогали:

Раньше в перерывах между приемами пищи мне хотелось чего-то сладкого, например, печенья, шоколада и мороженого. Но теперь, если я хочу сладостей, я просто жую мяту. И это работает. Если мне приходило в голову бросить это все, я просто заходила в инстаграм – и снова находила в себе силы,

– делится девушка

Всего за 11 месяцев ей удалось сбросить 62 килограмма и она до сих пор поддерживает этот вес, превратив диету в образ жизни. После похудения девушка наконец смогла носить любимые короткие платья и топы и носить размер S, а не XXL, как это было раньше.

Как она питается

Раньше

Завтрак: четыре тоста с вареньем

Обед: две шаурмы или гамбургер с чипсами и шоколадным молоком.

Ужин: пицца или лазанья с чипсами.

Перекус: большая плитка шоколада, печенье, мороженое или сладости.

Сейчас

Завтрак: два яйца-пашот с лососем или авокадо.

Обед: куриный салат.

Ужин: курица или стейк на гриле с овощами и бататом

Перекус: фрукты или орехи.

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К тому же теперь она и сама – мотиватор для других людей. У Жозефины уже более 130 тысяч подписчиков, она делится с ними своим рационом, мотивационными постами и даже разработала собственную программу похудения. Теперь она помогает другим людям на пути к похудению и борьбе с зависимостью от сахара:

Я не могу поверить, что девушка на фото – это я. Я бы никогда не хотела снова стать такой, поскольку моя жизнь полностью изменилась,

– признается девушка

Более года назад Жозефина стала молодой мамой, а сейчас ждет и второго ребенка. Даже после рождения сына девушка не вернулась к прежнему весу, а поддерживала себя в прекрасной форме. Все это время она не прекращает делиться с подписчиков своими тренировками и примерами сбалансированного питания.