Девушка сделала татуировку со скрытым смыслом: он неприличен
Источник:Yahoo lifestyle
Девушка выбрала изображение для татуировки, которое было ей по душе, но не разобралась, что оно значит. Впоследствии скрытое содержание ее шокировало.
Перед тем, как делать татуировку, следует изучить ее значение и не спешить, как эта пользовательница тиктока. В нашем материале рассказываем о забавно-трагической истории.
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Сделала тату, а потом узнала его значение: девушка в шоке
Казалось бы, обычный ананас не может иметь скрытого непристойного содержания. Так думала и Бриттани Левин из Квинсленда, которая рассказала в сети о своей роковой ошибке.
Девушка отважилась сделать татуировку, а когда рисунок на теле был уже набит, поделилась новостью с подругой. Она сначала переспросила, знает ли Бриттани значение перевернутого ананаса, а потом начала шутить. Как выяснилось, это тайный знак, используемый свингерами, чтобы идентифицировать друг друга на публике.
Сделала тату, а потом узнала значение / Скриншот с видео
Когда девушка поделилась в сети своим открытием, выяснилось, что некоторые подписчики также знали этот знак и подумали, что Бриттани принадлежит к сообществу поисковиков свингерских вечеринок. Они смешно отреагировали в комментариях.
- "Да, каждый раз, когда я видел это, я думал: "Знает ли она?";
- "Я всегда думал, что вы с Джеймсом просто любите какие-то дополнительные веселые вещи";
- "Мне грустно, что ты действительно не знаешь";
- "Ничего плохого в этом, это знак, иди, веселись!";
- "Я всегда хихикал над твоей татуировкой с ананасом".