Девушка слишком неудачно покрасила брови: теперь она не может смыть краску

Британка попыталась самостоятельно покрасить свои брови, но немного перестаралась. Они стали настолько густыми, что не каждый решился бы выйти в таком виде на улицу.

Впрочем, девушка по имени Либби не сильно разочаровалась через свой прокол. Она поделилась курьезной ситуацией в своем тиктоке libbyanderson __. Несколько дней – и видео уже увидели почти 100 тысяч людей. Неплохо так прославилась!

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Либби просто воспользовалась набором для окрашивания бровей. Все было бы нормально, если бы девушка нанесла краску по контурах. Но нет. Она не только накрасили брови, но еще и захватила кожу вокруг. Теперь они похожи на какую-то карикатуру.

Блогерша Либби / Скриншот тикток libbyanderson__

Но это была не единственная проблема. Краска на бровях была настолько долго, что просто перестала стираться. Девушка попыталась это сделать, но темный оттенок так и остался на ее лице.

@libbyanderson__ when you accidentally leave the eye brow dye on too longoh no indeed ♬ Oh No - Kreepa

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Впрочем, Либби все равно сильно не разочаровалась. Эксперимент все же удался: получились реально густые брови. Подписчики Либби хорошо знают о таких неудачах. Они дали ей несколько советов. Вот самые популярные комментарии: