Девушка тайно снимает красавчиков, которые читают в метро: горячие фото

Что может быть лучше красивого мужчины? Только одно! Красавчик, читающий книгу в метро.

Неизвестная жительница Нью-Йорка регулярно публикует фотографии незнакомцев, которые зачитываются во время поездки в метро. Девушка настолько увлеклась этим занятием, что создала отдельную страницу в инстаграме, которая посвящена только этим парням.

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Настоящий гангстер

Фото инстаграм hotdudesreading

Я села в поезд и сразу же появилась в ревущих двадцатых, заметив этого замечательного гангстера. У меня кружится голова, когда я представляю, как он наливает мне незаконный алкогольный коктейль в задымленном андеграундном джаз-клубе. С ним я могла заняться даже подпольным производством спиртных напитков!

Страстный парень

Фото инстаграм hotdudesreading

Видимо, у него был сложный день, но этот жеребец с сильной челюстью должен держать у себя на коленях мою голову, а не эту сумку. Еще рано для сказок на ночь, но я готова сдаться, если он захочет.

Путешественник

Фото инстаграм hotdudesreading

Этот обаятельный путешественник, кажется, настолько углубился в свой роман, что собирается проглотить еще и кредитную карту. Выдохни, я помогу тебе преодолеть увлекательную тревогу. А ты сможешь отблагодарить мне приглашением на ужин, используя свою карту по назначению.

Модный парень

Фото инстаграм hotdudesreading

Август еще не закончился, а я уже вспоминаю первые дни лета. Рядом с тем, как нарастает жара, подкатываются и штаны лучших джентльменов Нью-Йорка. Сначала открываются лодыжки, затем икры, и так по сантиметру каждый день.

Одинокий мужчина

Фото інстаграм hotdudesreading

Этот одиночка из Лос-Анджелеса, похоже, созрел для свидания с кофе, и, к счастью для него, у меня возникли некоторые вопросы. Как он перемалывает бобы? Он больше любит сливки или пену? Хотелось бы надеяться, что наши безумные объятья приведут к чему-то горячему и сильному.

Мастер наслаждения

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото инстаграм hotdudesreading

То, что температура немного снизилась, не помешало парню надеть интересную майку, и я нисколько не возражаю. Похоже, он знает, как насладиться последними вкусом лета, но я хочу показать ему, что это только начало веселья.

Спасатель

Фото инстаграм hotdudesreading

Алоха! Гавайи – не необитаемый остров, но я была бы не против уединиться с этим бородатым парнем. Если бы мы могли взять с собой только одну вещь, я бы захватила свой рэп-микстейп 90-х. Он, наверное, возьмет что-нибудь более практичное, например, зажигалку для разведения сигнального огня, чтобы нас спасли. Он не знает, что у меня уже есть план.

Романтик

Фото инстаграм hotdudesreading

Я не знаю, все ли через бесконечный дождь или через тот факт, что я отчаянно нуждаюсь в новом альбоме Адель, но сегодня меня нужно поддержать. Судя по тому, как этот парень относится к своей книге, он как раз подходит для этой работы. Это нежное прикосновение, его внимательный взгляд – все это пригодится, когда я буду рядом с ним оплакивать свою молодость и проклинать 2020 года, пока на заднем плане играет "Когда мы были молоды".

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