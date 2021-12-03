Девушка узнала о беременности во время родов: как так случилось

Британка попала в больницу с подозрением на аппендицит, а вернулась домой уже с ребенком. Девушка шокирована, ведь симптомов почти не было.

23-летняя Ханна Вайолет рассказала о неожиданной беременности на своей странице в тиктоке h.anviolet. Случилось это довольно давно: тогда девушке было всего 19. К счастью, ребенок родился вполне здоровым.

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Ханна ничего не подозревала

Девушка была убеждена, что никак не может забеременеть: у нее не было никаких выразительных симптомов, а еще и она регулярно принимала противозачаточные таблетки. Впрочем, все случилось совсем по-другому.

Однажды британка проснулась от сильных болей в животе и спине. Родители девушки сразу же отвезли ее в больницу: они подозревали, что у Ханны случилось воспаление аппендикса.

Блогерша Ханна Вайолет с дочерью / Скриншот тикток h.anviolet

Мы пришли в больницу и хотели взять кровь для анализа. Но у меня была настолько сильная боль, что я не могла стоять спокойно, чтобы они ввели иглу. А через две секунды у меня отошли воды. Врачи сказали, что начинаются роды, – рассказывает Ханна.

Девушка не рассказала, как отреагировали на это родители. Но, судя по всему, вполне спокойно. Врачи аккуратно предупредили их – и началась подготовка к родам. Уже через 50 минут британка стала мамой – у нее родилась девочка.

Ханна не рассказывает, кто является биологическим отцом ребенка. Об этом знают только ее самые близкие друзья. Она самостоятельно воспитывает ребенка.

Подписчики девушки были в шоке от этой истории. Многие не понимали, как можно не заметить беременность. Но такое действительно бывает:

Как ты могла не знать, что беременна?

Но как?

Честно, мне страшно.

Завидую тем, у кого бессимптомная беременность. Мне было тяжело каждую минуту во время беременности.​

Бессимптомная беременность – это реально?

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Да, это реально. Во время этого феномена женщина может не чувствовать никаких симптомов беременности. В Великобритании, по данным профессора акушерства в Университете Стерлинга Хелен Чейне, которые она предоставила BBC, фиксируют 300 таких родов ежегодно. Это состояние еще изучают, но одной из возможных причин бессимптомной беременности может быть стресс.