Девушка забавно отомстила бывшему: она развела его на деньги

Студентка из США согласилась общаться с бывшим, которого она поймала на измене. У нее было только одно условие, которое неплохо ее обогатило.

А начиналось все очень хорошо. Студентка Хейли Пирс встречалась со своим любимым в течение двух лет. Они уже строили большие планы на совместную жизнь, но парень сделал все, чтобы этого не произошло.

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Недавно пара была на отдыхе. Хейли взяла телефон любимого и заметила там переписку с незнакомкой. Это было началом конца.

Когда я взяла его телефон, то выскочило сообщение от какой-то девушки. Там я увидела много интересных фотографий, – вспоминает Хейли.

Незнакомка отправила парню фотографии с совместного отдыха в каком-то отеле. Хейли перечитала всю переписку и поняла – любимый ей изменяет. Часок времени – и она уже выгнала вторую половинку из комнаты и заблокировала его во всех соцсетях.

Девушка решила проучить бывшего / Скриншот тикток groguthecarebear

Бывший пытался объяснить, что он ошибся. Но Хейли даже не давала ему договорить. Хотя он был назойливым: постоянно ждал девушку возле дома и всячески пытался связаться. Это натолкнуло блогершу на довольно неожиданную идею.

Я предложила ему отправлять мне по 300 долларов в неделю, чтобы я смотрела на его сообщения, – объясняет Хейли.

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Удивительно, но парень согласился это сделать. Все оформили в одном из приложений, где можно писать комментарии к денежным переводам. Девушка не объяснила, сколько получила от бывшего. Но в целом она довольна от такого дохода.

"Честно говоря, у меня нет сейчас адекватной работы. Поэтому, если он хочет за это платить, то пусть платит", – утверждает девушка.