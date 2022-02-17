Уже в подростковом возрасте у Аманды начала резко расти грудь: в 14 лет девушка одевала бюстгальтеры пятого размера. Тогда среди школьников ходили слухи, что она специально увеличила грудь.

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Моя грудь всегда была больше, чем у многих людей. В средней школе сплетничали, что я сделала себе грудь. И меня до сих пор об этом постоянно спрашивают, – рассказывает Аманда.

Какие проблемы возникают у Аманды

Определенный дискомфорт Аманда испытывает из-за бюстгальтеров. Столь большие размеры довольно сложно найти, и они достаточно дорогие. Один лифчик может стоить до 40 фунтов стерлингов. Но самые большие проблемы начинаются потом.

Есть проблема с плечами. Когда я одеваю бюстгальтеры, то бретельки слишком сильно давят на мои плечи и оставляют синяки и царапины, – утверждает Аманда.

Да и вообще девушке довольно сложно найти удобную одежду, ведь многое не удается одеть из-за опять-таки большой груди.

19-летняя Аманда Нчома / Скриншот тикток amandanchoma

Еще одна проблема – чрезмерное внимание от людей. Они постоянно смотрят на ее грудь и хотят как-нибудь прокомментировать. Особенно не нравится, когда на нее косо смотрят другие девушки. Это реально раздражает.

На меня постоянно смотрят другие люди, сигналят с авто, когда я иду по улице. На самом деле, это не сильно волнует. А вот когда девушки косо смотрят в мою сторону, это немного беспокоит, – объясняет Аманда.

У девушки седьмой размер груди / Скриншот тикток amandanchoma

Аманда утверждает, что со временем более-менее научилась жить с большой грудью, и сейчас испытывает гораздо меньший дискомфорт, чем в подростковые годы. Впрочем, она все еще думает о том, чтобы пойти на операцию по уменьшению груди. Но пока еще не приняла окончательное решение.