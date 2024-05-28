Мечтала быть пиратом: девушка рассказала, как живет на лодке

Дейзи живет на лодке, пришвартованной в канале, вместо того, чтобы арендовать дом или квартиру. Девушка говорит, что вполне довольна своим выбором.

Как выглядит жизнь девушки на лодке и насколько дорого ей обошлось обустройство быта на воде, рассказываем далее.

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Как девушка живет на лодке

Дейзи живет на лодке в канале и платит всего 191 фунт стерлингов (около 10 тысяч гривен) в месяц за швартовку. Девушка делится своим бытом в соцсетях.

По словам Дейзи, покупка лодки обошлась ей в 42 000 фунтов стерлингов (более 2 миллионов гривен), что, несмотря на большую инвестицию, гораздо дешевле, чем приобретение дома.

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Девушка добавляет, что она разделила расходы со своим парнем и взяла кредит, чтобы пополнить свои сбережения. Она также должна вносить плату за швартовку, которая составляет 4600 фунтов стерлингов в год или 191 фунт стерлингов в месяц для нее и ее партнера. Однако в целом Дейзи можете избежать этих расходов, если будете перемещать свою лодку каждые две недели.

Как девушка живет на лодке: смотрите видео

Чтобы жизнь на лодке была комфортной, пара установила солнечные батареи. Им также не нужно платить за воду или другие коммунальные услуги. Молодежь тратит лишь около 9 фунтов стерлингов (около 460 гривен) в месяц на топливо.

Чтобы обогреть лодку, Дейзи установила горелку, которая работает на угле, что стоит ей около 6 фунтов стерлингов (примерно 300 гривен) в неделю.

Девушка делится, что ее любимое в жизни на лодке – это возможность передвигаться, когда и куда угодно.

Я действительно просто хочу быть пиратом,

– пошутила она.

Один из роликов девушки о ее быте поразил многих людей и собрал более 1,2 миллиона просмотров в тикток.

"Я бы хотел жить на лодке", "Ой, Дейзи! Это так красиво выглядит", "Это моя мечта, а не сбережения на дом", "Я буду арендовать жилье, пока мои дети не подрастут, а потом это будет жизнь на лодке для меня и собаки", – писали пользователи соцсети.