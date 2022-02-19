Девушки рискнули кардинально изменить прическу: результат удивил всех

19 февраля 2022 , 11:09
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Источник:

Reddit

Не стоит бояться экспериментировать с собственной прической, цветом волос и т.д. Хотите чего-нибудь нового? Обязательно пробуйте и не слушайте, что об этом думают другие люди!

Героини нашей подборки отважились на кардинальные эксперименты с волосами и вообще не пожалели. Хоть и долго переживали, стоит ли это делать. Они поделились своими результатами с пользователями развлекательного ресурса Reddit – все были в восторге!

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Вот это да!

Фото reddit GigiMP

"У меня никогда еще не было короткой стрижки"

Фото reddit AnmlBri

Ого!

Фото reddit lhuthien

Разноцветная красавица

Фото reddit simtendoo

Круто!

Фото imgur

Попробовала – и очень довольна!

Фото reddit oddgoblins

Вау!

Фото reddit whoamItoyouandme

Прекрасный эксперимент

Фото reddit aloebeans

Эффектно!

Фото reddit mermaidlife7

Удаленная работа – время экспериментов!

Фото imgur

 

Автор: Петро Синєокий