Девушки рискнули кардинально изменить прическу: результат удивил всех
19 февраля 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Не стоит бояться экспериментировать с собственной прической, цветом волос и т.д. Хотите чего-нибудь нового? Обязательно пробуйте и не слушайте, что об этом думают другие люди!
Героини нашей подборки отважились на кардинальные эксперименты с волосами и вообще не пожалели. Хоть и долго переживали, стоит ли это делать. Они поделились своими результатами с пользователями развлекательного ресурса Reddit – все были в восторге!
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Вот это да!
Фото reddit GigiMP
"У меня никогда еще не было короткой стрижки"
Фото reddit AnmlBri
Ого!
Фото reddit lhuthien
Разноцветная красавица
Фото reddit simtendoo
Круто!
Фото imgur
Попробовала – и очень довольна!
Фото reddit oddgoblins
Вау!
Фото reddit whoamItoyouandme
Прекрасный эксперимент
Фото reddit aloebeans
Эффектно!
Фото reddit mermaidlife7
Удаленная работа – время экспериментов!
Фото imgur