Девушку застыдили в супермаркете из-за слишком откровенной одежды: фото

12 августа 2021 , 16:49
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тікток mikaelatesta

Австралийская блогерша решила одеть мини-юбку с коротким топом для похода в супермаркет. Это не понравилось местным бабушкам.

О неудобном инциденте Микаэла Теста рассказала на своей странице в тиктоке. Девушка утверждает, что многие женщины смотрели на нее с отвращением. Вот образ, вдохновленный модой 2000-х годов, в котором она решила пойти в супермаркет. Подробное видео – в конце материала.

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Бабушки смотрели на меня с отвращением, из-за чего я чувствовала себя немного беспокойно, – прокомментировала ситуацию девушка.

Как оделась Микаэла / Скриншот тикток mikaelatesta

История Микаэлы сразу завирусилася в тиктоке: видео посмотрели более миллиона раз. Над роликом также поставили специальную отметку, в которой не рекомендуют повторять действия блогерши. Впрочем, подписчики поддержали Микаэлу:

  • Это очень соблазнительно.
  • Ты выглядела очаровательной королевой.
  • Ты прекрасно выглядишь. Не обращай внимание на других людей.
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К слову, Микаэла не первый раз попадает в такую ​​ситуацию. Буквально месяц назад у девушки случился похожий конфликт.

Я фактически поссорилась с женщиной и ее мужем в местном торговом центре около месяца назад через ту же проблему, – рассказала девушка.

@mikaelatesta

♬ original sound - Mikaela Testa

Ранее Микаэла рассказывала, что заработала "миллионы долларов США", публикуя откровенные фото на сайте для взрослых Only Fans.

Автор: Петро Синєокий