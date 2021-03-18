Пользователи TikTok сравнили главные тренды в макияже в 2016 году и 2021 Это совсем другое дело! То, что раньше казалось вершиной красоты – сегодня никто и не подумал бы наносить.

Журналистка издания Metro Эдайн О'Конелл заметила новый челлендж в TikTok, в котором девушки сравнивают свой привычный макияж сегодня и 5 лет назад. Стоит только перейти по тегу # 2016vs2021, чтобы увидеть, как сильно изменились тренды в модной индустрии всего лишь за 5 лет.

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Участницы челленджа проводят белую линию посреди лица и красят две части в стиле 2016 и 2021, чтобы наглядно показать разницу.

Каким был макияж в 2016

Эдайн представила, как обычная девушка собиралась бы на вечеринку в 2016. Ее макияж был бы совсем непростым, совсем как у тогдашней королевы макияжа – Кайли Дженнер.

Девушка нанесла бы плотную основу и треугольник из консилера под глаза, затем наступила бы очередь слой за слоем наносить на различные части лица контуринг, бронзер, хайлайтер и румяна. И все это только сухими продуктами. И куда же без четких графических бровей помадкой Anastasia и матовых помад Kylie? Все, образ, который занял столько времени, готов.

Что изменилось

В 2021 году краситься стало однозначно легче, а образы девушек стали более естественными:

Вместо графических бровей – пушистые брови без четкого контура

Вместо матового тонального крема, который создает настоящую "маску" на лице – легкие природные оттенки

Вместо сложного макияжа глаз – минимум теней

Вместо контрастного контуринга – использование консилера и скульптора только там, где это действительно нужно

Вместо матовых помад – блески с влажным эффектом

Вместо сухих продуктов большинство использует кремовые

Почему так происходит

Редактор контента на сайте Cosmetify Элли Чайлд считает, что у современного поколения изменились приоритеты, а известные бренды не могут этому сопротивляться:

Новые тенденции – это "отсутствие макияжа" или "эффект умытого лица". Годами высокая мода и подиумы были местом экстравагантного макияжа, но сейчас они также стали сторонниками безупречной натуральной кожи и чистой красоты,

– рассказывает Чайлд

Експертка уверена, что большое влияние оказывают экономические и культурные изменения. Люди переходят к более экологичному образу жизни, хотят иметь меньше продуктов, но качественных. Большинство теперь пытается ухаживать за своей кожей и следить за здоровьем: "Наши потребительские привычки кардинально изменились. Мы хотим выглядеть здоровыми и сияющими и просто чувствовать себя лучше. Поэтому стали относиться к макияжу более ответственно".

Не последнюю роль сыграла и пандемия. Девушки просто большую часть времени проводили дома, потому и не было необходимости наносить полный макияж. Тяжелая матовая помада и темный макияж глаз – это не то, в чем комфортно смотреть сериалы дома.

И из всех тенденций за последние годы, безусловно, здоровое и свежее лицо – лучшее,

– признается Элли.