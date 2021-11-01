Дизайнер добавил к свадебному платью маленький секрет: почему невеста расплакалась

Американская реслер и танцовщица Барби Бланк тщательно готовилась к своей идеальной свадьбе. Но маленький сюрприз от дизайнера ее свадебного платья по-настоящему тронул девушку.

Над организацией свадьбы для звезды работала целая команда людей, чтобы этот особый день прошел безупречно. Единственный человек, который не мог присутствовать на свадьбе – это отец Барби, умерший несколько лет назад.

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Зная о потере девушки, дизайнеры Райан Патрос и Уолтер Мендес, которые 10 месяцев шили для Барби изысканное платье, решили его поддержать. Хоть невеста и контролировала весь процесс пошива платья, описывала дизайнерам каждую деталь, им удалось в тайне от нее кое-что в наряде изменить.

Они предупредили Барби не подсматривать и не вытягивать платье из чехла до того момента, когда нужно будет его надеть перед самой церемонией. Когда же девушка в день свадьбы достала желанное платье и начала ее разглядывать, то просто расплакалась.

Невеста была тронута из-за свадебного платья / Скриншот с видео Love Stories TV

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Внутри платья, ближе к сердцу, она увидела трогательную нашивку с такими словами: "Рядом с тобой, Рональд". Именно так звали отца Барби, по которому она так скучала:

Для меня было важно, чтобы они знали, как много это значит для меня. Папа не мог быть рядом со мной в день свадьбы, но они добавили к моему платью такую ​​личную деталь,

– говорит невеста

Девушка была поражена таким трогательным поступком дизайнеров и не могла больше сдерживать слезы. Теперь какая-то частица отца была с ней, прямо у сердца, в самый важный момент ее жизни.

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Реакцию невесты можно увидеть на видео: