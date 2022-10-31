Эмилиос Солому. Дневник одной измены. – Л.: Издательство Анетты Антоненко, 2022

Эта экзотическая история с философским подтекстом и романтической составляющей – о греческом археологе Дукарелисе, который вторично при жизни попадает на Куфониси, всеми забытый островок посреди Эгейского моря, на котором его судьба соединилась с судьбой трех женщин.

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В юности он был еще никому не известным ученым, пиратом от археологии, который занимался раскопками, носясь с одного скалистого островка в другой. Мечтая при этом о славе Шлимана, который в начале ХХ века обрел легендарную Трою. Но впоследствии, в компании студентов, уже будучи женатым, главный герой будто снова погружается в молодые годы, сходя с юной Антигоной.

Он, положивший жизнь на поиск ответов доисторических тайн и стремившийся придать зримую форму жизни доисторического человека, оказался не способен справиться с самим собой, теряясь, словно в древнем мифе, в пропасти лабиринта собственного разума. Много лет спустя, снова оказавшись на злосчастном острове, старый археолог заново отстраивает события прошлого, пытаясь понять, где началось и где продолжилось его предательство. Когда и семья, и карьера, и все стремления с мечтами полетели кувырком.

Эмилиос Солому. Дневник одной измены / Фото Издательство Анетты Антоненко

"Он размышлял, способен ли кто-то вообще различить, когда у женщины исчезает ангел и возникает демон? Она распыляла его внимание тогда, когда остраки, прохоосы и зооморфные кувшины появлялись из недр земли. Искала его глаза. Над их головами палило солнце. Ветер подхватывал песок с раскопа и попадал им на лица. Их оглушали цикады, а раскаленные скалы жаром обдавали тела. С каждой минутой Дукарелис чувствовал, что проваливается в раскаленный бред".

Квентин Тарантино. Однажды в Голливуде. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022

Первый роман культового режиссера – любовное письмо Голливуда шестидесятых и глубокое погружение в кинематографический мир его золотых времен. А также совсем другой финал известной трагедии, о которой идет речь в этой истории.

По сюжету, сериальный актер Рик Долтон и его дублер Клиф Бут (который был или героем войны, или убийцей своей жены) живут веселой жизнью в Лос-Анджелесе в 1969 году. Но история их соседей – режиссера Романа Полански и его беременной красавицы-жены Шэрон Тейт была совсем не такой, как в романе. И трагедия, связанная с бандой Чарльза Мэнсона и его одержимых членов, оказывается лишь очередным эпизодом, из которого герои выходят хоть и напуганные, но живые-здоровые.

Квентин Тарантино. Однажды в Голливуде / Фото А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022

А так, конечно, все в порядке – создаются легенды и разбиваются культы (в частности по Брюсу Ли), опознаются коронные фразы и диалоги, звучит знакомая музыка и вселенная Голливуда от его знакового режиссера (который шестилетним берет в романе автограф у одного из его любимых актеров) раскрывается нам еще с одной, "альтернативной" стороны.

Кшиштоф Бохус. Город духов. – Х.: Фолио, 2022

В основе этой истории также прошлое, а именно – 1944 год. По сюжету после восьми лет эмиграции в Голландии главный герой по имени Абель вынужден вернуться в Гданьск, чтобы найти свою пропавшую в Роттердаме пятилетнюю дочь Анну, а при этом он должен расследовать убийства двух высокопоставленных немецких офицеров. Времени на поиски почти нет, и Абелю придется изрядно постараться, чтобы выжить, найти дочь и выяснить, кто на самом деле стоит за этими таинственными преступлениями.

Автор этой книги – известный польский журналист, обозреватель, писатель. В цикле исторических детективов о следователе Кристиане Абеле автор попытался соединить увлекательную фабулу с элементами мистики, нуара и любовно-сентиментального романа с этнографическими и краеведческими очерками Восточного Поморья.

Его главный герой – проницательный интеллигентный полицейский, человек широкого умственного кругозора. Он замечает вещи, невидимые для других, и упорно добивается истины.

Кшиштоф Бохус. Город духов / Фото Фолио, 2022

"Абель закрыл глаза, пытаясь представить последние минуты командора. Он собирался в штаб? Одетый в парадный мундир с прикрепленными боевыми орденами, стоял перед зеркалом, чтобы проверить, все ли в порядке? Это, скорее, невозможно; судя по пятнам на теле, убийство должно было быть поздно вечером. Еще одно сомнение: убийца был уже внутри или командор его упустил? Никаких признаков взлома не было, значить кто-то постучал, кого Рамм хорошо знал. Кто?"

Сара Джио. Все цветы Парижа. – Х.: Виват, 2022

Речь в этом романе также о прошлом, из которого главная героиня Кэролайн, проснувшись в парижской больнице, ничего не помнит и с удивлением узнает, что жила неинтересной жизнью в просторной квартире на берегу Сены. Память медленно возвращается, но она не может избавиться от ощущения, что ей грозит опасность. В одном из шкафчиков Кэролайн находит письма женщины из страшного 1943 года. Их автор Селин – молодая вдова, жившая в оккупированном нацистами Париже.

В этих письмах – история ее непростой жизни, исполненного страха смерти, история выбора, на который когда-то решилась Селин ради спасения самого дорогого человека в своей жизни. Осознавая чужую боль, сможет ли Кэролайн восстановить собственные воспоминания и понять, что у нее с Селин общего больше, чем она могла себе представить.

Сара Джио. Все цветы Парижа / Фото Виват, 2022

"Я была мамой трех маленьких сыновей, ежедневно заботилась о них и, живя в Сиэтле, заглядывала одновременно со своими персонажами в очень милые кофейни или, сидя на балконе, наслаждалась прекрасными видами Парижа, – вспоминает автор романа. – Путешествие к городу стало незабываемым: подняться по лестнице Монмартра, полюбоваться разноцветными лотками с фруктами и овощами на улице Клер, выпить чашку эспрессо в уютном кафе в каком-нибудь из переулков. Но в моем романе речь идет не о шоколадных круассанах и об Эйфелевой башне весной. Он о разбитых сердцах, суровых испытаниях людей, которым выпало жить в оккупированном гитлеровцами Париже. Это был 1940 год, а потом уже и наши дни. Мой роман знакомит с персонажами, которые способны противостоять несогласиям (хотя иногда и терпят поражение), могут прощать, любят".

Гай Гэвриэл Кэй. Плавание в Сарантий. – Л.: Априори, 2022

Прошедшее в этой истории рассматривается с точки зрения модерных литературных практик. Это – образец будь то магического реализма или альтернативной истории. Следовательно, роман всемирно известного канадского писателя Г. Г. Кея, написанный в жанре псевдоисторического фэнтези – это грандиозная панорама мира, в которой ярко проведены исторические параллели с жизнью Европы в середине первого тысячелетия нашей эры.

Полное приключений, мистических встреч и размышлений о призваниях в жизни, путешествие главного героя Гая Криспа из Варены в Сарантий погружает читателя в созданный автором мир. Писатель мастерски описывает дворцовые интриги, изображает жизнь и обычаи Сарантийской империи, талантливо переплетая реальный и мистический миры, любовь и ненависть, верность и предательство. Роман впервые переведен на украинский язык и непременно придется по душе поклонникам изысканного фэнтези.

Гай Гевриэл Кэй. Плавание в Сарантию / Фото Априори, 2022

"Летние грозы в Сарантие были привычными, – начинается это экзотическое действо. Такими привычными, что вполне вероятно воспринимались рассказы о том, что Император Апий отдал богу душу посреди бешеной бури, когда над Священным Городом избивали молнии и был гром. Даже Пертений Евбульський, пиша эту историю двадцать лет спустя, именно так описывал это событие, и добавил, что статуя Императора упала перед Бронзовыми воротами в Императорский район, а прямо перед обратными к суше стенами раскололся дуб. Историки нередко делают выбор в пользу драматизма, а не правдивости. Таков уже недостаток профессии".