До – после: 10 людей, которые волшебно изменились с годами – интересные фото

Эти люди точно любят просматривать свои старые фотографии. Они реально изменились до неузнаваемости всего за 5-10 лет. Оцените эти крутые перевоплощения!

У каждого из героев особенная история: кто-то полностью отказался от старого образа жизни, а кто-то просто вырос из подросткового возраста или кардинально изменил свой стиль. Но объединяет их одно дело – неудержимое желание изменить свой внешний вид. И им удалось это сделать!

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Разница в 15 лет

Фото reddit

"Всегда мечтала вырасти и перестать чувствовать себя неловко"

Фото reddit

"15 лет и 25 лет. Иногда кажется, что я до сих пор выгляжу так, как когда-то"

Фото reddit

"Кажется, будто это было вчера. А прошло уже 10 лет"

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15 и 28 лет

Фото reddit

18 и 28 лет

Фото reddit

"14 лет и 19 лет. Со временем я смогла похудеть"

Фото reddit

"Теперь я здоров и счастлив. Прошло 10 лет"

Фото reddit

"Слева мне 16 лет, справа – 26. Потребовались годы жизни, чтобы я нашел свой собственный стиль"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit

"17 и 27 лет. Я решил, что не хочу умирать молодым, поэтому избавился от своих зависимостей, изменил жизнь. Теперь я такой"

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