Достало: девушка жестко проучила парня, который следил за ней три года

Американка устала от навязчивого незнакомца, который три года не давал ей спокойно жить. Она просто словесно "уничтожила" его: тот явно этого не ожидал.

Девушка снимала весь конфликт на камеру. Видео она опубликовала в своем тиктоке stillnitsimplyy.nyy. Всего за несколько дней ролик набрал более 4 миллионов просмотров. Судя по всему, незнакомец реально достал американку.

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По ее словам, чудак регулярно следил за ней в течение трех лет. Но в последние две недели ситуация усугубилась. Он неоднократно пытался с ней поговорить, а самый неприятный момент случился недавно в супермаркете.

Незнакомец начал доставать деньги из своих карманов и звал девушку к себе домой. Она отказалась, после чего тот замахнулся на нее.

Блогерша stillnitsimplyy.nyy / Скриншот тикток

Я начала снимать все на камеру, чтобы уберечь себя. Очень боялась, что он может что-нибудь сделать, – объяснила девушка.

Как результат, американка просто "взорвалась". Она в невероятно агрессивной манере накричала на незнакомца, после чего вернулась в супермаркет. Реакция девушки поразила многих пользователей тиктока.

@stillnitsimplyy.nyy This is being uploaded for my safety I feel like something bad is going to happen to me and I need evidence that I didn’t just go missin@tiktok ♬ ROLLIN N CONTROLLIN, Pt.2 (PICTURE ME) - DUSTY LOCANE

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Некоторые даже начали неуместно шутить, что не знают, кто здесь оказался жертвой. Но многие испугались за девушку. Они рекомендуют обратиться в полицию и носить с собой специальные средства для самозащиты: