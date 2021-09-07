Дружба поколений: мальчик помог отпраздновать 100-летний юбилей своей подруге

Одна из лучших подруг 2-летнего Бенджамина Олсан – его пожилая соседка, которая на днях отпраздновала невероятный юбилей – 100 лет. Историю этой нереальной дружбы читайте дальше.

Как они познакомились

Во время пандемии многие дети оказались в изоляции от своих друзей и одноклассников, просто сидя дома. Развлекать детей приходилось дома самим родителям. В то время и у маленького Бенджамина не было связи со сверстниками, и он мог общаться только с родителями и соседями.

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Одной из таких соседок оказалась доброжелательная Мэри О'Нил, которой на тот момент было 99 лет. Женщина 37 лет назад потеряла мужа и жила совсем одна. Сначала она лишь махала Бенджамину из окна, затем – выходила здороваться, а потом они начали много времени проводить вместе:

"Иногда он дарит мне что-то. Он заставляет меня чувствовать себя лучше ", – говорит женщина.

2-летний мальчик и 100-летняя бабушка стали лучшими друзьями / Скриншот с видео KARE 11

Несмотря на такую разницу в возрасте, в сложное время мальчик и бабушка быстро нашли общий язык и подружились:

Больше года он не видел других детей, общался только с нами и Мэри. В конце концов, у них образовался невероятно прочная связь,

– сказала мама Бенджамина Сара Олсон.

Когда же пришло время праздновать 100-летний юбилей Мэри, она без сомнений пригласила и мальчика. Тот был в восторге от предстоящей вечеринки!

Мальчик пришел поздравить подругу, которой исполнилось 100 лет / Скриншот с видео KARE 11

К тому же многие родственники и знакомые бабушки уже знали о ее особой дружбе с соседом и не могли дождаться, когда познакомятся с Бенджамином. На День рождения юбиляру подарили мешок со сладостями, который она без сомнений поделила с мальчиком.

О дружбе узнали по всей стране

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История о трогательной дружбе распространилась в сети, а пользователи стали присылать Мэри подарки и открытки. Мать Бенджамина захотела отблагодарить соседку, которая стала настоящей подругой для ее мальчика во времена изоляции, пи оставила себе цель: собрать для бабушки 100 открыток.

В конце концов план она перевыполнила: это превратилось в настоящую кампанию, ведь ей удалось собрать целых 300 листовок с 21 штата! Бенджамин также не стоял в стороне. Каждый день проверять почтовый ящик и передавать бабушки открытки стало для него увлекательной игрой.

Бабушки присылали поздравительные открытки со всей страны / Скриншот с видео KARE 11

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Мать Бенджамина была удивлена таким вниманием к их дружбы: "Я просто думала, что это два человека, которые проводят время вместе. Мне приятно знать, что на нее это произвело такое хорошее впечатление". Сейчас мальчик называет бабушку не иначе как Мими и хочет проводить с ней целый день.

Полное видео можно посмотреть здесь: