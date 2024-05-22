От комплиментов не будет отбоя: какие женские духи привлекают больше всего мужского внимания

Женские духи могут очаровывать мужчин, привлекать внимание и разжигать страсть. Однако не все из них обладают такими магическими свойствами.

Какие ароматы женских духов нравится мужчинам больше всего, а какие наоборот отвлекают их внимание, рассказываем далее.

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Какой аромат духов нравится мужчинам

Согласно комментариям мужчин, в тройку самых привлекательных для них ароматов входят:

цветочные духи;

сладкие запахи;

фруктовые духи.

В пятерку же вошли также ароматы с нотками цитрусовых и ванили. Такие духи завораживают мужчин и привлекают больше всего их внимания.

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Какие женские духи не понравятся мужчинам

Некоторые запахи в противовес популярным не привлекают, а наоборот, отталкивают представителей сильного пола. Например, подобным образом действуют слишком сладкие и концентрированные духи. Чтобы нравиться, аромат должен едва улавливаться и оставлять ненавязчивый шлейф.

Вместе с тем многим мужчинам не нравятся тяжелые древесные запахи. Они никак не вяжутся с образом нежной и чувствительной женщины. Но в то же время такой аромат говорит об уверенности и целеустремленности, так что некоторые мужчины наоборот его оценят.

Ароматы унисекс также входят в антирейтинг. Мужчинам больше всего нравятся запахи, которые ассоциируются с нежностью и романтичностью. Поэтому агрессивные нотки вряд ли вызовут восторг.

Так же не сработают и ароматы пудры, которые напоминают "бабушкины" духи, а также запахи пряностей и специй, которые кажутся слишком навязчивыми.