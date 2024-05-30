Идеальный аромат цветов: 5 парфюмов с нотами пиона
Источник:VOGUE Украина
Пионы – это едва ли не самые популярные цветы весны и начала лета. Они обладают уникальным легким ароматом, который многие мечтают зафиксировать в любимых духах.
На какие духи с нотами пионов обратить внимание, чтобы насладиться нежным запахом цветов и точно поразить окружающих, рассказываем далее.
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Miss Dior Blooming Bouquet
В этом аромате пион сочетается с дамасской розой, оттененная душистым горошком и белым мускусом. Парфюм не олицетворяет исключительно ноту пиона, однако прекрасно воспроизводит ощущение пышного летнего букета цветов с ним в центре.
Как выглядит парфюм: смотрите фото
Explicite, Ex Nihilo
Этот аромат точно будет собирать комплименты, ведь пахнет сладкими пионами в сочетании с пралине, нежными ландышами и амброй. Парфюм довольно плотный, поэтому позволяет обходиться всего парой распылений.
Explicite: смотрите фотоВесна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
Good Girl Blush, Carolina Herrera
В Good Girl Blush тема пионов традиционно для коллекции Good Girl поддержана сладкими нотами. На этот раз это ваниль в сочетании с кумарином, что создает цветочно-сладкий незабываемый баланс.
Good Girl Blush: смотрите фото
Champs de Mai, Le Galion
В этих духах можно найти классический, но от того не менее совершенный, букет – розу и пион вместе с амброксаном. В результате аромат держится на коже бесчисленно долго и имеет нежный, но выразительный запах.
Как выглядит аромат: смотрите фото
Tears From The Moon, Gucci
С этим ароматом появляется ощущение, что рядом есть пышная охапка белых цветов – пионов, стефанотиса и ландышей.
Tears From The Moon: смотрите фото
Он свежий, весенний, но вместе с тем имеет цветочные ноты, что создает по-настоящему уникальную композицию.