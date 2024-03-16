Путешествие в Прованс во флаконе: 5 лучших лавандовых ароматов

Лаванда является одним из древнейших парфюмерных ингредиентов. Это и неудивительно, ведь она известна своими успокаивающими качествами и нежным запахом.

Растение хорошо раскрывает свои свойства в ароматах и дарит фантастический, но ненавязчивый запах. Какие духи выбрать, чтобы насладиться этими особенностями лаванды, рассказываем далее.

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Lavender Extreme от Tom Ford

Этот аромат является взрывом лаванды. Его изготавливают из смеси различных видов растений, что делает запах духов насыщенным и шлейфовым.

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Lavande 31 от Le Labo

Это идеальный аромат для тех, кто обычно не пользуется духами. Он легкий и имеет успокаивающее сочетание нот лаванды, бергамота, нероли, амбры и мускуса, а также нейтральный финиш.

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Mon Guerlain от Guerlain

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Сладкий, мягкий и непревзойденно романтический парфюм от Guerlain имеет цветочные нотки и сочетает в себе запахи лаванды, жасмина и ванили. Это один из тех ароматов, который приятно пахнет всем и подходит почти для любого случая.

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Libre Eau De Parfum от Yves Saint Laurent

Нотка мускуса превращает этот лавандовый аромат в смелый и уникальный парфюм. Он одновременно свежий и нежный. Это идеальный запах для тех, кто не хочет еще одного цветочного парфюма.

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Atelier Des Fleurs Lavanda от Chloé

Это особенный парфюм, который покорит любого любителя лаванды.

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Он является попыткой парфюмера Квентина Биша воссоздать воспоминание детства о его матери, которая приходила домой из их сада с пучком лаванды.