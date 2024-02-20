"Королева бинго": 109-летняя женщина в день рождения поделилась своим рецептом долголетия

Жительница штата Мэриленд Дженни Либертини 5 февраля отпраздновала свой 109 день рождения. Более того, она даже устроила вечеринку с игрой в бинго.

Друзья Дженни называют ее настоящей "королевой бинго". Несмотря на свой возраст, женщина активно следит за игрой и обыгрывает многих других участников.

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История невероятной "королевы бинго"

Дженни родилась 5 февраля 1915 года в Балтиморе в семье сицилийских иммигрантов. К слову, она была одной из первых женщин, которую приняли на работу в Администрацию социального обеспечения. Дженни была официально замужем и имела сына Майкла. Судьба сложилась таким образом, что муж давно умер, а сын, который был ее официальным опекуном, также ушел из жизни, когда ему было 83 года.

После этого Дженни оказалась в доме престарелых Святого Мартина в Катонсвилле, основанном "Малыми сестрами Успения" (католическая религиозная конгрегация, которая финансирует бесплатное медицинское обслуживание для больных и бедных). Она почти не разговаривала, но помогала другим жителям дома, следила, чтобы они питались, и заботилась о них. Там она и отпраздновала свое 109-летие, и не как-нибудь, а устроила вечеринку с игрой в бинго.

Поздравить Дженни пришли ее друзья и знакомые. Друзья рассказывают, что недавно с женщиной произошел неприятный инцидент – она неудачно упала, поэтому сейчас вынуждена передвигаться в колесном кресле и перестала говорить. Впрочем, Дженни все равно отпраздновала день рождения. Друзья ее называют "королевой бинго", ведь она их всегда побеждает и даже имеет собственные рекорды среди знакомых.

Когда ее спросили, что она хочет сделать на свой день рождения, она ответила, что хочет устроить вечеринку с бинго,

– рассказали друзья.

Говоря о секрете долголетия Дженни, друзья заявляют – женщина долгое время была незамужней и последние 30 лет была без мужа и не имела никакого стресса. Именно это и считают рецептом долголетия 109-летней женщины.