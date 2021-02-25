Джесси Тарбокс Билз стала первой женщиной, которую наняли штатным фотографом в американской газете. Она преодолела много барьеров, а ее примеру побуждал других леди заниматься профессиональной фотографией.

Как и прежде, фотожурналистика была требовательной и рискованной профессией. Джесси в юбке и шляпе приходилось вращать камеру весом более 20 килограммов. И это не помешало ей получить лучшие ракурсы для своих фотографий. Она поднималась по лестницам и книжным шкафам и даже прыгала с воздушного шара.

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Несмотря на все Джесси утверждала, что фотография – это профессия, которой может овладеть любая женщина, имея "крепкое здоровье, настойчивость и нюх на новости".

Как хобби переросло в страсть

Джесси выросла в канадской провинции Онтарио. Молодой девушкой она получила сертификат преподавателя.



Будущая фотожурналистка 10 лет была учительницей / Фото Вirdinflight

После десятилетия преподавания в Массачусетсе Джесси выиграла камеру за продажу подписки на журналы. Сначала фотография для нее была хобби, которое довольно быстро переросло в страсть.



Сначала фотография была хобби Джесси/ Фото Вirdinflight



Женщина фотографировала детей и знакомых людей / Фото Вirdinflight

В 1899 году Джесси получила свое первое профессиональное задание в газете The Boston Post. В том же году она получила свой первый гонорар за фотографии.

О карьере фотографа

В 30 лет женщина решила бросить преподавание, чтобы полностью отдаться любимому делу. К тому времени она вышла замуж и переехала в город Буффало, в американском штате Нью-Йорк. Там она создала портретную студию, что в то время было своеобразным подвигом.



20-килограммовая камера, которой пользовалась Джесси на протяжении почти всей карьеры / Фото Вirdinflight

В 1902 году Джесси наняли штатным фотографом для двух местных газет. Это было неслыханной профессией для женщин. Именно тогда она закрепила свое наследие как первая фотожурналистка Америки.

Но этого было недостаточно для смелой Джесси. Поэтому в 1905 году она переехала в Нью-Йорк, чтобы стать фотографом новостей в самом большом американском городе.



Джесси говорила, что надо иметь нюх на новости / Фото Вirdinflight

Но ни одна газета не захотела нанять женщину. Поэтому в очередной раз она открыла портретную студию, чтобы зарабатывать на жизнь. Не желая сдаваться, она сделала фотографии, которые считала достойными новостей, напечатала их и продала редакторам газет. Впоследствии репортеры писали истории, заказывая у Джесси фотографии. Таким уникальным способом фриланс помог ей заработать репутацию.



Чтобы получить удачный кадр, Джесси не останавливалась ни перед чем / Фото Вirdinflight

Достижения Джесси

Она сделала портреты 3 президентов США – Кулиджа, Гувера и Тафта.



На фото слева изображен президент Теодор Рузвельт / Фото Вirdinflight

Также фотографировала литературных деятелей, в частности Эдну Сент-Винсент Милли и Марка Твена.



Для Джесси охотно позировали художники / Фото Вirdinflight

Джесси Тарбокс Билз считается одним из первопроходцев фотоэссе – серии фотографий с титрами, подтверждающие новость.

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Она стала известной и тем, что документировала условия жизни бедных. Одно из ее самых известных фотоэссе, опубликованное в The New York Times в 1913 году, показывало быт семей иммигрантов.



Фотография уличного ребенка / Фото Вirdinflight



Джесси документировала быт бедных семей / Фото Вirdinflight