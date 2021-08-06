Фантастика: 10 людей, которые безумно изменились после 30 лет – крутые фото
Источник:Reddit
Эти люди просто расцвели как цветочки в тот период, когда им исполнилось 30 лет. Они наконец-то научились любить и ценить себя!
Вы увидите волшебную трансформацию, как неуверенные мальчики и девушки превращаются в роскошных леди и джентльменов ближе к 30 или уже далеко за 30 лет. Не забывайте, что никогда не поздно изменить себя, если вас что-то не устраивает. Главное – это желание! А возраст – просто формальность.
Интересно Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта
"В 20 лет я был похож на тролля, в 30 – превратился в человека"
Фото reddit 7fingersphil
"Больше я не считаю себя некрасивой"
Фото reddit elasticharp
17 лет и 30 лет
Фото reddit derek-himself
Познакомился с девушкой на вечеринке 8 лет назад. С тех пор мы не виделись, а недавно нас обоих пригласили на свадьбу. Время явно пошло нам на пользу
Фото reddit DancingLegumes
"После 30 решил пойти в модели"
Фото reddit johnnyzli
"Никогда не поздно менять себя. 27 лет и 37 лет"
Фото reddit Brokenpun4oneЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Повзрослел
Фото reddit ten_ton_dangus
Девушка чувствует себя прекрасно!
Фото reddit SparkleTits7
"В школе мне сказали, что я никогда не буду моделью. Сейчас мне 30, и мои фото активно публикуют. Не позволяйте говорить другим, что вы чего-то не сможете"
Фото reddit PunkyJ88
Вау!
Фото reddit melon_can
Разница в 10 лет
Фото reddit LeNouvelHomme
Интересно Девушка два года искала парня, который улыбнулся ей в автобусе: теперь они встречаются
В 30 лет девушка выглядит на 20!
Фото reddit buzzyzoe