А-ля Dyson, но 1977 года: девушка нашла у бабушки фен, который напоминает популярный стайлер

Блогер Наталья Головей нашла у своей бабушки фен, который напоминает современный и трендовый стайлер от Dyson. Правда, бабушкиному фену уже 47 лет, но он продолжает работать и даже может помочь создать прическу.

Своей находкой блогерша поделилась в тиктоке. В комментариях под видео пользователи пишут, что у их бабушек можно найти похожие наборы, передает Life 24.

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"Dyson 1977 года"

Блогерша поделилась, что нашла у своей бабушки советский набор "Волшебница", в который входит непосредственно фен и различные насадки к нему. Девушка замечает, что сейчас во всем мире восхищаются инновациями Dyson, который создает безопасные фены и выпрямители для волос, однако набор 1977 года очень напоминает современный стайлер.

Так, в него входит непосредственно фен, который по форме напоминает трендовый Dyson. Стайлер имеет различные насадки как для сушки волос, так и для создания укладок:

расческа для выпрямления волос,

насадка для создания локонов,

капюшон, с помощью которого можно равномерно просушить волосы.

Блогерша заметила, что комплектация действительно напоминает современный стайлер. В шутку девушка предположила, что, возможно, Dyson мог "своровать идею".

Мне кажется, что все новое – это хорошо забытое старое,

– подчеркнула блогерша.

Девушка показала фен, который напоминает современный Dyson: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи отмечают, что их мамы и бабушки раньше также имели такие фены, только они иначе назывались. Кто-то делится, что советские стайлеры до сих пор хранятся на полках сервантов, а другие – поддерживают блогера и также замечают сходство с фенами от Dyson: