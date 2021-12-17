Фэшн-битва: знаменитости вышли на красную дорожку в одинаковых нарядах
Источник:24 канал
Всегда хочется быть уникальным и неповторимым в своем стиле. Однако подобрать оригинальные наряды иногда даже сложно звездам и их стилистам.
В истории красных дорожек было немало ситуаций, когда звезды выходили в одинаковых нарядах. Делимся забавной подборкой в нашем материале.
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Звезды вышли на красную дорожку в одинаковых платьях
Актрисы Сигурни Уивер и Джейми Ли Кертис встретились в одинаковых платьях на премьере фильма. Женщины выбрали элегантный синий наряд. Сигурни Уивер добавила к платью драгоценный аксессуар. Актрисы не разочаровались, а с юмором восприняли эту ситуацию и даже сделали общие фото.
Элегантные одинаковые платья / Фото Top news
Певици Shakira и Pink также решили ошеломить фотографов одинаковыми платьями на церемонии вручения музыкальной премии. Они выбрали изысканные кожаные миниплатья, украшенные пайетками. Женщины выглядели невероятно, дополнили их аксессуарами и подчеркнули свои замечательные фигуры.
Стильные платья с блестками / Фото Top news
Никки Хилтон и Джейми Кинг решили поразить публику леопардовыми принтами, но прогадали с фасоном и пришли в одинаковых платьях. Такая курьезная встреча прошла на одной вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса. Единственное, что отличало девушек, – это черный широкий пояс, которым Никки Хилтон подчеркнула свою фигуру.
Платья с анималистическим принтом / Фото Top news
Анималистический принт подвел Брук Берк и Кармен Электру. Телеведущая американской версии "Танцы со звездами" Брук Берк и актриса Кармен Электра также прогадали с фасоном платья и случайно появились на событии под прицелом папарацци в одинаковых.
Одинаковые платья на звездах / Фото Top news
Покоряли красную дорожку в одинаковых нарядах Алиша Диксон и Соланж Ноулз. Они выбрали для выхода в Лондоне яркие желтые платья бренда ACNE.
Яркие желтые платья от ACNE / Фото Top news
Прогадали с платьями Рита Ора и Ирина Шейк, когда решили надеть черные эпатажные наряды на Vanity Fair Oscar Party. Девушки выглядели очень эффектно, а платья прекрасно подчеркивали идеальную фигуру звезд.
Черные эпатажные платья / Фото Top news
Актрисы Кристин Каваларри и Рокси Олин хотели одеть на звездное событие "маленькое черное платье" и выглядели очень смешно на фото в одинаковых нарядах.
Одинаковые миниплатья / Фото Top news
Даже самые отчаянные модницы могут прогадать с нарядами на красную дорожку. Так, редактор Vogue Анна Делло Руссо встретилась с моделью Джованной Баталией, которая была в таком же наряде.
Модницы прогадали с платьями / Фото Top news
Любовь к Dior у этих девушек безгранична: Тилан Блондо и Светлана Устинова предстали перед папарацци в Каннах в одинаковых платьях от известного французского дома моды.
Звезды в одинаковых платьях от Dior / Фото Top news
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Модели Эмили Ратажковски и Сара Сампайо решили продемонстрировать на красной дорожке яркие платья оранжевого цвета со стильными вырезами.
Очень стильные платья / Фото Top news