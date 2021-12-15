Истории следующих звезд просто невероятны, они познакомились прямо на съемочной площадке. Какие фильмы стали "толчком" к началу отношений, рассказываем дальше.

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Герои этих фильмов начали встречаться во время съемок

"Зеленый фонарь"



Фильм "Зеленый Фонарь" / Фото Everett Collection

Фильм "Зеленый Фонарь" возможно не принес актерам успеха и не снискал феерической славы, а лишь 26% на Rotten Tomatoes. Лента едва окупилась, однако позволила звездам воссоединиться. Именно во время съемок "Зеленого фонаря" познакомились Райан Рейнольд и Блейк Лайвли. Впоследствии после презентации пара официально начала встречаться , а в 2012 году актеры поженились.

"Апельсины"



Фильм "Апельсины" собрал 31% на Rotten Tomatoes / Фото Everett

Адам Броуди и Лейтон Мистер тоже познакомились на съемочной площадке. Инди-фильм "Апельсины" не порадовал своей популярностью и получил всего 31% на Rotten Tomatoes. В свою очередь, Броуди и Мистер навсегда запомнили эту ленту, после съемки в 2013 они начали встречаться, а в 2014 поженились.

"Девушка с Джерси"



Очаровательная пара / Фото Everett Collection

Одна из самых знаковых пар 2000-х была создана на съемочной площадке. Джей Ло и Бен Аффлек познакомились во время съемки "Джили". Впоследствии Time назвали фильм одним из 10 самых провальных в истории проката. На Rotten Tomatoes он собрал всего 6%. Хотя критики обратили внимание на "отсутствие химии между актерами", она все же была, ведь впоследствии они начали встречаться в 2002 и обручились в этом же году. В 2004 году пара распалась, а после длительного перерыва в 2021 году Джей Ло и Бен Аффлек снова сошлись.

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"Дом мечты"



Фильм помог расцвести чувством / Фото Everett Collection

И эта лента не преуспела: фильм собрал лишь 6% на Rotten Tomatoes. "Дом мечты" не понравился зрителям, однако нравился главным героям, которые влюбились на съемочной площадке. Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс были знакомы раньше , однако "Дом мечт" помог расцвести их чувствам.

"Ум над убийством"



Звездная пара познакомилась во время съемок фильма / Скриншот с видео

Съемочная площадка стала местом для знакомства еще одной звездной пары – Тори Спеллинга и Дини Макдермоттома. Фильм "Ум над убийством" эта пара запомнила надолго, хоть и зрители его не оценили. Впоследствии Тори призналась, что первая встреча была для них очень яркой и горячей. Они в то время были замужем, но не смогли удержаться и предали своих бывших партнеров. Впоследствии они поженились в 2006 году.

"Север в Свитграсе"



Фильм "Север в Свитграсе" / Фото Everett Collection

Тогорная лента "Север в Свитграсе" объединила сердца еще двух актеров – Меган Фокс и Кулемет Келли. Они познакомились на съемках фильма, который так и не снискал своей славы и получил несчастные 8% на Rotten Tomatoes. С этого времени актеры начали встречаться, успели сделать перерыв в отношениях и сейчас продолжают строить общее будущее.

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"Вечер"



Особая встреча на съемочной площадке / Фото Everett Collection