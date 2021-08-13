Возможно, любимый вас прекрасно фотографирует. Но так везет не всем! Некоторые ребята просто не умеют делать красивые снимки... А может это девушки слишком требовательны к своим фото?

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Поехали смотреть на забавные фотографии от влюбленных пар! Слева – как девушки фотографируют своих любимых, справа – наоборот.

Гениальное фото!

Фото твітер yari

Главное – выбрать удачный момент для фото

Фото твітер hails

Этот парень согласен с героем предыдущей фотографии

Фото твітер celya AB

Зато девушка счастлива!

Фото твітер

Это просто классика

Фото твітер yhey bestie

Вау!

Фото твітер dany

Ой...

Фото твітер amy sisongham

Парень хорошо поймал момент

Фото твітер nihaad

Ех...

Фото твітер hollie

Еще нужно уметь так сфотографировать

Фото твітер jay