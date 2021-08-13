Возможно, любимый вас прекрасно фотографирует. Но так везет не всем! Некоторые ребята просто не умеют делать красивые снимки... А может это девушки слишком требовательны к своим фото?
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Поехали смотреть на забавные фотографии от влюбленных пар! Слева – как девушки фотографируют своих любимых, справа – наоборот.
Гениальное фото!
Фото твітер yari
Главное – выбрать удачный момент для фото
Фото твітер hails
Этот парень согласен с героем предыдущей фотографии
Фото твітер celya AB
Зато девушка счастлива!
Фото твітер
Это просто классика
Фото твітер yhey bestie
Вау!
Фото твітер dany
Ой...
Фото твітер amy sisongham
Парень хорошо поймал момент
Фото твітер nihaad
Ех...
Фото твітер hollie
Еще нужно уметь так сфотографировать
Фото твітер jay