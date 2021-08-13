Возможно, любимый вас прекрасно фотографирует. Но так везет не всем! Некоторые ребята просто не умеют делать красивые снимки... А может это девушки слишком требовательны к своим фото?

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Поехали смотреть на забавные фотографии от влюбленных пар! Слева – как девушки фотографируют своих любимых, справа – наоборот.

Гениальное фото!

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Главное – выбрать удачный момент для фото

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Этот парень согласен с героем предыдущей фотографии

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Зато девушка счастлива!

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Это просто классика

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Вау!

Фото твітер dany

Ой...

Фото твітер amy sisongham

Парень хорошо поймал момент

Фото твітер nihaad

Ех...

Фото твітер hollie

Еще нужно уметь так сфотографировать

Фото твітер jay