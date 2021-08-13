Можливо, коханий вас прекрасно фотографує. Але так щастить не всім! Деякі хлопці не вміють робити красиві знімки… А може це просто дівчата надто вимогливі до своїх фото.
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Поїхали дивитися на кумедні фотографії від закоханих пар! Зліва – як дівчата фотографують своїх коханих, справа – навпаки.
Геніальне фото!
Фото твітер yari
Головне – обрати вдалий момент для фото
Фото твітер hails
Цей парубок згоден із хлопцем на попередній фотографії
Фото твітер celya AB
Зате дівчина щаслива!
Фото твітер
Це просто класика
Фото твітер yhey bestie
Вау!
Фото твітер dany
Ой...
Фото твітер amy sisongham
Хлопець добре піймав момент
Фото твітер nihaad
Ех...
Фото твітер hollie
Ще потрібно вміти так сфотографувати
Фото твітер jay